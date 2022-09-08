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18952C2
Til LED-HL [~H7]
Pakke med 2 stk.
Avanceret system til bilbranchen
Nogle bilmodeller har specifikke udfordringer med LED-opgraderinger. Unikke Philips CANbus-adaptere sikrer gnidningsløs funktion uden elektriske problemer. De løser eventuelle problemer med fejlmeddelelser på dit instrumentbræt eller LED-flimmer.
Takket være det avancerede design er CANbus-adapteren nem at montere for at sikre god ydelse fra dag ét.
CANbus-adapteren er tilpasset til bilens indretning og de krævende forhold ved hverdagsbrug i motorrummet.
Anmeldelser
Det er dit eget ansvar, at brugen af LED-lyskilder til eftermontering opfylder gældende lovkrav.