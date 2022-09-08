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CANbus adaptor LEDCANbus-adapter LED

18952C2

Perfekt elektrisk ydelse
Philips LED-CANbus H7 er det perfekte supplement til LED H7-baserede lyskilder. Den er nem at montere og sikrer perfekt elektrisk kompatibilitet med din bil, så du undgår eventuelle problemer med instrumentbrætadvarsler.
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Gnidningsløs funktion

Perfekt elektrisk ydelse

  • Til LED-HL [~H7]

  • Pakke med 2 stk.

  • Avanceret system til bilbranchen

Kontroller, at LED-HL [~H7] fungerer korrekt

Nogle bilmodeller har specifikke udfordringer med LED-opgraderinger. Unikke Philips CANbus-adaptere sikrer gnidningsløs funktion uden elektriske problemer. De løser eventuelle problemer med fejlmeddelelser på dit instrumentbræt eller LED-flimmer.

Nem installation

Takket være det avancerede design er CANbus-adapteren nem at montere for at sikre god ydelse fra dag ét.

Optimal ydeevne uanset forhold

CANbus-adapteren er tilpasset til bilens indretning og de krævende forhold ved hverdagsbrug i motorrummet.

Tekniske specifikationer

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  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Det er dit eget ansvar, at brugen af LED-lyskilder til eftermontering opfylder gældende lovkrav.