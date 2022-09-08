ProdukterSupport

Betal senere med Klarna

Registrer dig og få 75kr. rabat

Gratis fragt fra 300 DKK

30 dages fortrydelsesret

Alle serier

  • Ergonomisk skærm til arbejdsbrug øger produktiviteten
  • Ergonomisk skærm til arbejdsbrug øger produktiviteten
  • Ergonomisk skærm til arbejdsbrug øger produktiviteten
  • Ergonomisk skærm til arbejdsbrug øger produktiviteten

Udgået

BrillianceLCD-skærm med LED-baggrundsbelysning

190BL1CS/00

Ergonomisk skærm til arbejdsbrug øger produktiviteten
Med funktioner som SmartImage, front-stereolyd, USB-port og Ergo-sokkel forbedrer den energibesparende 190BL1-skærm til arbejdsbrug din produktivitet
Se alle fordele

Ergonomisk skærm til arbejdsbrug øger produktiviteten

  • B-line

  • 19" (48,3 cm)

  • Format 16:10

LED-teknologi sikrer naturlige farver

Hvide LED'er er Solid State-enheder, der lyser op til fuld, ensartet lysstyrke hurtigere og dermed sparer opstartstid. LED'erne er uden kviksølv. Det medfører mulighed for miljøvenligt genbrug og bortskaffelse. LED'erne giver også bedre mulighed for dæmpning af LCD-baggrundsbelysning og dermed superhøjt kontrastforhold. Det giver suveræn farvegengivelse takket være den ensartede lysstyrke over hele skærmen.

Højdejustering med op til 70 mm, så du opnår den bedste siddeposition

Compact Ergo Base er en brugervenlig skærmfod fra Philips, som kan vippes, drejes og højdetilpasses, så enhver bruger kan indstille skærmen efter sit personlige behov.

Vip og drej, så du får den rigtige betragtningsvinkel

Skærmtiltning og -drejning er en mekanisme, der er indbygget i skærmens fod, som giver dig mulighed for at dreje og vippe skærmen bagud eller fremad.

Tekniske specifikationer

Få support til dette produkt

Find ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger, sikkerhedsoplysninger og tip

Anmeldelser

Tilmeld dig Philips' nyhedsbrev for at få eksklusive tilbud

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.

Jeg vil gerne modtage markedsføringskommunikation – baseret på mine præferencer og min adfærd – om Philips produkter, tjenester, events og kampagner. Jeg kan nemt afmelde mig når som helst!

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.