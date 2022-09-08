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Udgået
190S1CB/00
Ergonomisk skærm øger produktiviteten
Med funktioner som SmartImage, SmartContrast, SmartControl og TrueVision øger den energibesparende 190S1-skærm din produktivitet
48 cm (19") W S-line
Format 16:10
Compact Ergo Base er en brugervenlig skærmfod fra Philips, som kan vippes, drejes og højdetilpasses, så enhver bruger kan indstille skærmen efter sit personlige behov.
"Philips bestræber sig på at bruge bæredygtige og miljøvenlige materialer i alle vores skærme. Til alle faste plastikdele, dele af metalkabinetter og emballeringsmaterialer anvendes 100 % genanvendeligt materiale. I udvalgte modeller benytter vi op til 65 % genbrugsplastik. Streng overholdelse af RoHS-standarderne sikrer en væsentlig reduktion eller komplet eliminering af giftige stoffer som f.eks. bly. Indholdet af kviksølv i skærme med CCFL-baggrundsbelysning er reduceret betydeligt, og det er helt elimineret i skærme med LED-baggrundsbelysning. Besøg Philips @ http://www.asimpleswitch.com/global/ for at få mere at vide.
Philips' EPEAT Silver-certificerede skærme sikrer beskyttelsen af menneskers sundhed og miljøet og er yderst energieffektive, hvilket sikrer lav udledning af drivhusgasser, der bidrager til klimaforandringerne. Programmet EPEAT hjælper købere med at evaluere, sammenligne og udvælge skærme på baggrund af 51 miljøkriterier, der understøttes af det amerikanske EPA. EPEAT Silver er kun gyldig, hvis Philips registrerer produktet. Gå ind på www.epeat.net for at se dit lands registreringsstatus.
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