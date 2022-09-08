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Udgået

BrillianceLCD-skærm med SmartImage

190S1CS/00

Ergonomisk skærm øger produktiviteten

Med funktioner som SmartImage, SmartContrast, SmartControl og TrueVision øger den energibesparende 190S1-skærm din produktivitet

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Ergonomisk skærm øger produktiviteten

  • 48 cm (19") W S-line

  • Format 16:10

Vip og drej, så du får den rigtige betragtningsvinkel

Skærmtiltning og -drejning er en mekanisme, der er indbygget i skærmens fod, som giver dig mulighed for at dreje og vippe skærmen bagud eller fremad.

EPEAT Silver sikrer mindre påvirkning af miljøet

Philips' EPEAT Silver-certificerede skærme sikrer beskyttelsen af menneskers sundhed og miljøet og er yderst energieffektive, hvilket sikrer lav udledning af drivhusgasser, der bidrager til klimaforandringerne. Programmet EPEAT hjælper købere med at evaluere, sammenligne og udvælge skærme på baggrund af 51 miljøkriterier, der understøttes af det amerikanske EPA. EPEAT Silver er kun gyldig, hvis Philips registrerer produktet. Gå ind på www.epeat.net for at se dit lands registreringsstatus.

De to indgange kan modtage både analoge VGA-signaler og digitale DVI-signaler

Med to indgange kan du tilslutte både analoge VGA- og digitale DVI-signaler.

Tekniske specifikationer

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