EPEAT Silver sikrer mindre påvirkning af miljøet

Philips' EPEAT Silver-certificerede skærme sikrer beskyttelsen af menneskers sundhed og miljøet og er yderst energieffektive, hvilket sikrer lav udledning af drivhusgasser, der bidrager til klimaforandringerne. Programmet EPEAT hjælper købere med at evaluere, sammenligne og udvælge skærme på baggrund af 51 miljøkriterier, der understøttes af det amerikanske EPA. EPEAT Silver er kun gyldig, hvis Philips registrerer produktet. Gå ind på www.epeat.net for at se dit lands registreringsstatus.