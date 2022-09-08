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Udgået
190S1CS/00
Ergonomisk skærm øger produktiviteten
Med funktioner som SmartImage, SmartContrast, SmartControl og TrueVision øger den energibesparende 190S1-skærm din produktivitet
48 cm (19") W S-line
Format 16:10
Skærmtiltning og -drejning er en mekanisme, der er indbygget i skærmens fod, som giver dig mulighed for at dreje og vippe skærmen bagud eller fremad.
Philips' EPEAT Silver-certificerede skærme sikrer beskyttelsen af menneskers sundhed og miljøet og er yderst energieffektive, hvilket sikrer lav udledning af drivhusgasser, der bidrager til klimaforandringerne. Programmet EPEAT hjælper købere med at evaluere, sammenligne og udvælge skærme på baggrund af 51 miljøkriterier, der understøttes af det amerikanske EPA. EPEAT Silver er kun gyldig, hvis Philips registrerer produktet. Gå ind på www.epeat.net for at se dit lands registreringsstatus.
Med to indgange kan du tilslutte både analoge VGA- og digitale DVI-signaler.
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