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  • Nyd fremragende billeder i levende farver
  • Nyd fremragende billeder i levende farver
  • Nyd fremragende billeder i levende farver
  • Nyd fremragende billeder i levende farver
  • Nyd fremragende billeder i levende farver
  • Nyd fremragende billeder i levende farver

Udgået

LCD-skærm

190V3AB5/00

Nyd fremragende billeder i levende farver
Nyd levende LCD-billeder med denne flotte skærm i skinnende design. Med stereohøjttaler. Et rigtig godt valg!
Se alle fordele

med stereolyd

Nyd fremragende billeder i levende farver

  • V-line

  • 19" (48,3 cm)

Indbyggede højttalere giver dig lyd uden rod på skrivebordet

Et par stereohøjttalere indbygget i en skærm. De kan være fremadrettede eller usynlige nedadrettede, opadrettede, bagudrettede osv. afhængigt af model og design.

SmartContrast på 10000000:1, der sikrer forbløffende fyldige sorte detaljer

SmartContrast på 10000000:1, der sikrer forbløffende fyldige sorte detaljer

Du vil have LCD-fladskærmen med den højeste kontrast og de mest levende billeder. Avanceret videobehandling fra Philips kombineret med unik teknologi, der giver voldsom nedtoning og fremmer baggrundsbelysningen, skaber levende billeder. SmartContrast forøger kontrasten med enestående sortniveau og nøjagtig gengivelse af mørke skygger og farver. Det giver et klart, livagtigt billede med høj kontrast og levende farver.

Nem justering af skærmydeevne med SmartControl Lite

SmartControl Lite er næste generation inden for skærmstyringssoftware med 3D-ikonbaseret brugergrænseflade. Det giver brugeren mulighed for at finjustere de fleste parametre for skærmen som f.eks. farver, lysstyrke, skærmkalibrering, multimedier, id-administration osv. ved brug af musen.

Tekniske specifikationer

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