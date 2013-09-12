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  • Nyd fremragende LED-billeder i levende farver
  • Nyd fremragende LED-billeder i levende farver
  • Nyd fremragende LED-billeder i levende farver

Udgået

LCD-skærm med LED-baggrundsbelysning

190V4LSB/00

4.3
| (12) Anmeldelser | 92% anbefaler dette produkt
Nyd fremragende LED-billeder i levende farver
Nyd levende LED-billeder med denne flotte skærm i skinnende design. Med SmartControl Lite. Et rigtig godt valg!
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Nyd fremragende LED-billeder i levende farver

  • V-line

  • 19" (48,3 cm)

LED-teknologi med levende farver

Hvide LED'er er Solid State-enheder, der lyser op til fuld, ensartet lysstyrke hurtigere og dermed sparer opstartstid. LED'erne er uden kviksølv. Det medfører mulighed for miljøvenligt genbrug og bortskaffelse. LED'erne giver også bedre mulighed for dæmpning af LCD-baggrundsbelysning og dermed superhøjt kontrastforhold. Det giver suveræn farvegengivelse takket være den ensartede lysstyrke over hele skærmen.

Nem justering af skærmydeevne med SmartControl Lite

SmartControl Lite er næste generation inden for skærmstyringssoftware med 3D-ikonbaseret brugergrænseflade. Det giver brugeren mulighed for at finjustere de fleste parametre for skærmen som f.eks. farver, lysstyrke, skærmkalibrering, multimedier, id-administration osv. ved brug af musen.

SmartContrast giver fyldige sorte detaljer

SmartContrast giver fyldige sorte detaljer

SmartContrast Philips-teknologi, der analyserer det indhold, du får vist, og automatisk justerer farver og styrer baggrundsbelysningens lysstyrke for dynamisk at forbedre kontrasten. På den måde får du den bedste kvalitet digitale billeder og video, samt når du spiller spil med mange mørke nuancer. Hvis du vælger sparetilstand, justeres kontrasten, og baggrundsbelysningen finjusteres, så du får en helt perfekt visning af hverdagens programmer på kontoret og mindre strømforbrug.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.3

ud af 5

12

Anmeldelser

92%

anbefaler dette produkt

3
1

12/09/2013

België

België

Tres tres bon moniteur

Rien a redire pour le momment Image exellente temp de reponse formidable

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 226V4LSB Moniteur LCD avec rétroéclairage LED

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 226V4LSB Moniteur LCD avec rétroéclairage LED

02/09/2013

Italia

Italia

Lo uso casa anche per il lavoro, sono un disegnatore, e mi trovo molto bene.

Rapporto qualita' prezzo, ottime, sono un disegnatore, la qualita', grafica e' buona, logicamente le dimensioni per il mio lavoro sono piccole, mi serviva un secondo monitor anche per altri motivi, ma in generale va' bene !

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 226V4LSB Monitor LCD con retroilluminazione LED

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 226V4LSB Monitor LCD con retroilluminazione LED

29/07/2013

France

France

Excellente qualité d'image.

Très bon rapport qualité/prix. Il s'adapte très facilement à la résolution optimale. Menu facilement accessible.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 226V4LSB Moniteur LCD avec rétroéclairage LED

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 226V4LSB Moniteur LCD avec rétroéclairage LED

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