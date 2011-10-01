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Udgået

LCD-skærm med touch-kontrol

192E2SB/00

4.3

| (15) Anmeldelser | 87% anbefaler dette produkt

Elegant HD-skærm giver meget for pengene

Med elegant design, SmartContrast og SmartImage Lite er 192E2 HD-skærmen et perfekt valg til alle dine behov

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Elegant HD-skærm giver meget for pengene

  • 18,5''w (47 cm) E-line

  • HD

SmartImage Lite til forbedret LCD-filmoplevelse

SmartImage Lite er en eksklusiv, førende Philips-teknologi, der analyserer det viste indhold på skærmen. Med udgangspunkt i det scenarie, som du vælger, forbedrer SmartImage Lite på dynamisk vis kontrast, farvemætning og skarphed på billeder og videoer, så du får en ultimativ synsoplevelse - det hele i realtid og med tryk på blot én knap.

Moderne berøringsknapper

Berøringsknapper er intelligente, berøringsfølsomme ikoner, som erstatter de almindelige knapper og giver brugeren mulighed for at tilpasse skærmen efter behov. Berøringsknapperne reagerer på den mindste berøring og giver skærmen et moderne udtryk.

Energy Star betyder effektiv energiudnyttelse og et lavt strømforbrug

Energy Star er et amerikansk EPA-sponsoreret energieffektivitetsprogram, der også er indført i mange andre lande. Energy Star-certificering sikrer, at du køber et produkt, der lever op til de seneste standarder for strømeffektivitet, og som fungerer med den maksimale strømeffektivitet på alle betjeningsniveauer. Nye Philips-skærme er certificeret efter specifikationerne i Energy Star 5.0 og lever op til eller overgår standarden. I sleep-tilstand kræver Energy Star 5.0 f.eks. mindre end 1 watt strømforbrug, hvorimod Philips-skærme forbruger mindre end 0,5 watt. Du kan få flere oplysninger på www.energystar.gov

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.3

ud af 5

15

Anmeldelser

87%

anbefaler dette produkt

2
1

01/10/2011

Sverige

Sverige

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 192E2SB LCD monitor with Touch Control

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 192E2SB LCD monitor with Touch Control

18/05/2012

Italia

Italia

ottima TV peccato non sia venduta in italia

il mod. 32PFL5806 K/02 è completo. Visione chiara e nitida, audio buono per una TV sottile, facile ed intuitivo il menu, interessante e utile l'accesso a internet peccato non poter usare una tastiera e mouse senza fili.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 222E2SB LCD monitor with SmartTouch

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 222E2SB LCD monitor with SmartTouch

15/05/2012

España

España

Me encanda el diseño

Me encanta el diseño y la marca ensi..ya que es una marca que desde mi punto de vista transmite calidad y confianza. Tambien tengo un televisor vuestro...Philips TV LCD 42PFL5603D Televisor de 42" con TDT integrado con Pixel Plus HD

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 192E2SB LCD monitor with Touch Control

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 192E2SB LCD monitor with Touch Control

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