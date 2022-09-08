SmartImage-forudindstillinger til nemme, optimerede billedindstillinger

SmartImage er en eksklusiv, førende Philips-teknologi, der analyserer det indhold, der vises på skærmen, og giver optimeret skærmydeevne. Denne brugervenlige grænseflade giver dig mulighed for at vælge mellem en række tilstande, f.eks. Kontor, Billede, Foto, Film, Spil osv., så det passer til den aktuelle anvendelse. SmartImage optimerer på dynamisk vis kontrast, farvemætning og skarphed for billeder og video, så du får en ultimativ skærmydeevne. Indstillingen Sparetilstand giver store strømbesparelser. Det hele er i realtid og med tryk på blot én knap!