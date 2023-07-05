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Udgået

BrillianceLCD-skærm, LED-baggrundsbelysning

19S4LCB/00

5
| (2) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt
Bæredygtig produktivitet
Den ergonomiske LED-skærm fra Philips med 25 % genbrugsmaterialer og et kabinet uden PVC og BFR er perfekt til miljøvenlig produktivitet
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med energibesparende og ergonomisk LED-skærm

Bæredygtig produktivitet

  • S-line

  • 19" (48,3 cm)

  • 1280 x 1024

LED-teknologi sikrer naturlige farver

Hvide LED'er er Solid State-enheder, der lyser op til fuld, ensartet lysstyrke hurtigere og dermed sparer opstartstid. LED'erne er uden kviksølv. Det medfører mulighed for miljøvenligt genbrug og bortskaffelse. LED'erne giver også bedre mulighed for dæmpning af LCD-baggrundsbelysning og dermed superhøjt kontrastforhold. Det giver suveræn farvegengivelse takket være den ensartede lysstyrke over hele skærmen.

SmartErgoBase sikrer brugervenlige ergonomiske justeringer

SmartErgoBase sikrer brugervenlige ergonomiske justeringer

SmartErgoBase er en skærmfod, som giver en mere ergonomisk korrekt skærmvisning plus kabelstyring. Fodens brugervenlige højde, hældning, vinkel og rotation giver mulighed for at placere skærmen mest hensigtsmæssigt, så den fysiske belastning på lange arbejdsdage mindskes. Den smarte kabelføring giver mindre rod og får arbejdspladsen til at virke professionel.

Lav ramme-til-bord-højde for maksimal læsekomfort

Lav ramme-til-bord-højde for maksimal læsekomfort

Philips-skærmen kan, takket være sin avancerede SmartErgoBase, sænkes næsten helt ned til bordniveau for en komfortabel betragtningsvinkel. Lav ramme-til-bord-højde er den perfekte løsning, hvis du bruger briller med dobbeltslebne glas, trifokalglas eller glidende overgang til computerarbejde. Desuden giver den brugere med meget forskellige højder mulighed for at bruge skærmen i deres foretrukne vinkel- og højdeindstillinger, hvilket hjælper med at reducere træthed og overbelastning.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
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5.0

ud af 5

2

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produkt

4
3
2
1

05/07/2023

België

België

Perfect office scherm.

Ik heb er op kantoor zo eentje, en voor thuis tijdens m'n telewerk heb ik hetzelfde scherm. Het is erg goed voor de ogen, met redelijk grote letters. Ik werk er dus al enkele jaren elke dag mee, en ik kan er niet over klagen.

Fordele

Goed scherm.

Ulemper

Geen ingebouwde luidspreker.

Denne anmeldelse blev foretaget for Brilliance 220S4LCB LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting

Denne anmeldelse blev foretaget for Brilliance 220S4LCB LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting

21/06/2013

België

België

Bekræftet køber

uitstekende monitor, eenvoudig in gebruik en aanpasbaar aan mijn noden

Vermits ik vaak met Photoshop werk, is dit een verademing: mijn oude 15 inch monitor voldeed niet meer om het aanbrengen van fijne details, ook al omdat mijn zicht achteruit is gegaan. Ik kan nu werken op volledige schermgrootte.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Brilliance 241S4LCB LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Brilliance 241S4LCB LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting

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  • Tidlig adgang til udsalg.
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  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. EPEAT Gold er kun gyldig, hvis Philips registrerer produktet. Gå ind på www.epeat.net for at se dit lands registreringsstatus.