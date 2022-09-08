Lav ramme-til-bord-højde for maksimal læsekomfort

Philips-skærmen kan, takket være sin avancerede SmartErgoBase, sænkes næsten helt ned til bordniveau for en komfortabel betragtningsvinkel. Lav ramme-til-bord-højde er den perfekte løsning, hvis du bruger briller med dobbeltslebne glas, trifokalglas eller glidende overgang til computerarbejde. Desuden giver den brugere med meget forskellige højder mulighed for at bruge skærmen i deres foretrukne vinkel- og højdeindstillinger, hvilket hjælper med at reducere træthed og overbelastning.