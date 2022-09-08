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Udgået
19S4LCS/00
S-line
19" (48,3 cm)
1280 x 1024 (SXGA)
Hvide LED'er er Solid State-enheder, der lyser op til fuld, ensartet lysstyrke hurtigere og dermed sparer opstartstid. LED'erne er uden kviksølv. Det medfører mulighed for miljøvenligt genbrug og bortskaffelse. LED'erne giver også bedre mulighed for dæmpning af LCD-baggrundsbelysning og dermed superhøjt kontrastforhold. Det giver suveræn farvegengivelse takket være den ensartede lysstyrke over hele skærmen.
SmartErgoBase er en skærmfod, som giver en mere ergonomisk korrekt skærmvisning plus kabelstyring. Fodens brugervenlige højde, hældning, vinkel og rotation giver mulighed for at placere skærmen mest hensigtsmæssigt, så den fysiske belastning på lange arbejdsdage mindskes. Den smarte kabelføring giver mindre rod og får arbejdspladsen til at virke professionel.
Philips-skærmen kan, takket være sin avancerede SmartErgoBase, sænkes næsten helt ned til bordniveau for en komfortabel betragtningsvinkel. Lav ramme-til-bord-højde er den perfekte løsning, hvis du bruger briller med dobbeltslebne glas, trifokalglas eller glidende overgang til computerarbejde. Desuden giver den brugere med meget forskellige højder mulighed for at bruge skærmen i deres foretrukne vinkel- og højdeindstillinger, hvilket hjælper med at reducere træthed og overbelastning.
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