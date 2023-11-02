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Udgået
V-line
20"/50,8 cm
Hvide LED'er er Solid State-enheder, der lyser op til fuld, ensartet lysstyrke hurtigere og dermed sparer opstartstid. LED'erne er uden kviksølv. Det medfører mulighed for miljøvenligt genbrug og bortskaffelse. LED'erne giver også bedre mulighed for dæmpning af LCD-baggrundsbelysning og dermed superhøjt kontrastforhold. Det giver suveræn farvegengivelse takket være den ensartede lysstyrke over hele skærmen.
Nu kan du nyde alle dine multimedier og sociale programmer med stereolyd. Disse indbyggede højttalere giver ikke bare fantastisk lyd, de hjælper dig også med at slippe af ledningsrodet spare plads på skrivebordet.
SmartControl Lite er næste generation inden for skærmstyringssoftware med 3D-ikonbaseret brugergrænseflade. Det giver brugeren mulighed for at finjustere de fleste parametre for skærmen som f.eks. farver, lysstyrke, skærmkalibrering, multimedier, id-administration osv. ved brug af musen.
4.1
ud af 5
23
Anmeldelser
83%
anbefaler dette produkt
Miki iz Nisa
02/11/2023
United Kingdom
Great
10 years of using with out any isue. Philips makes monitors the best.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 226V4LAB LCD monitor with LED backlight
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 226V4LAB LCD monitor with LED backlight
JamesB
20/12/2015
United Kingdom
Bekræftet køber
A perfect monitor
On opening the box first impressions were very positive with the size of the screen and ease of setup. Once connected the screen is just perfect and a pleasure to view. Not much more I can really say.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 220V4LAB LCD monitor with LED backlight
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 220V4LAB LCD monitor with LED backlight
Pag3s
26/10/2013
United Kingdom
Overall
Bright Sharp picture, and a nice simple design Good value speaskers very tinny.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 226V4LAB LCD monitor with LED backlight
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 226V4LAB LCD monitor with LED backlight