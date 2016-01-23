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Udgået
V-line
20"/50,8 cm
Hvide LED'er er Solid State-enheder, der lyser op til fuld, ensartet lysstyrke hurtigere og dermed sparer opstartstid. LED'erne er uden kviksølv. Det medfører mulighed for miljøvenligt genbrug og bortskaffelse. LED'erne giver også bedre mulighed for dæmpning af LCD-baggrundsbelysning og dermed superhøjt kontrastforhold. Det giver suveræn farvegengivelse takket være den ensartede lysstyrke over hele skærmen.
SmartControl Lite er næste generation inden for skærmstyringssoftware med 3D-ikonbaseret brugergrænseflade. Det giver brugeren mulighed for at finjustere de fleste parametre for skærmen som f.eks. farver, lysstyrke, skærmkalibrering, multimedier, id-administration osv. ved brug af musen.
SmartContrast Philips-teknologi, der analyserer det indhold, du får vist, og automatisk justerer farver og styrer baggrundsbelysningens lysstyrke for dynamisk at forbedre kontrasten. På den måde får du den bedste kvalitet digitale billeder og video, samt når du spiller spil med mange mørke nuancer. Hvis du vælger sparetilstand, justeres kontrasten, og baggrundsbelysningen finjusteres, så du får en helt perfekt visning af hverdagens programmer på kontoret og mindre strømforbrug.
4.6
ud af 5
7
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
Phillbm
23/01/2016
United Kingdom
Bekræftet køber
Easy Set Up
This monitor was very easy to set up and the colours are clear and bright. I like the non-reflective matte screen which is much better than the glossy screens normally fitted on laptops, and I also like the adjustable screen mount which enables you to adjust the screen angle.
Denne anmeldelse blev foretaget for 196V4LSB2 LCD monitor with LED backlight
Denne anmeldelse blev foretaget for 196V4LSB2 LCD monitor with LED backlight
Klus
16/05/2016
België
Bekræftet køber
Degeijk scherm
Fantastische kleuren, stevig geheel, niet duur en eenvoudig in gebruik. Zeker aan te bevelen in zijn categorie, ook al is het geluid matig, maar zeker aanvaardbaar.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 196V4LSB2 LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 196V4LSB2 LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting
benisan
17/12/2013
España
pantalla de pc
es una buena panrtalla y la resolucion es muy buena en cuanto a calidad de imagen y suavidad en los colores
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 196V4LSB2 Monitor LCD con retroiluminación LED
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 196V4LSB2 Monitor LCD con retroiluminación LED