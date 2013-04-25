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Udgået
220B4LPYCS/00
B Line
55,9 cm (22")
1680 x 1050
Hvide LED'er er Solid State-enheder, der lyser op til fuld, ensartet lysstyrke hurtigere og dermed sparer opstartstid. LED'erne er uden kviksølv. Det medfører mulighed for miljøvenligt genbrug og bortskaffelse. LED'erne giver også bedre mulighed for dæmpning af LCD-baggrundsbelysning og dermed superhøjt kontrastforhold. Det giver suveræn farvegengivelse takket være den ensartede lysstyrke over hele skærmen.
PowerSensor er en indbygget "menneskedetektor", der udsender og modtager uskadelige infrarøde signaler for at bestemme, om en bruger er til stede. Sensoren reducerer automatisk skærmens lysstyrke, når brugeren fjerner sig fra skrivebordet, hvilket reducerer energiomkostningerne med op til 80 % og forlænger skærmens levetid
DisplayPort er et digitalt link fra PC til skærm uden konvertering. Det har højere ydeevne end DVI-standard og kan understøtte kabler på op til 15 meter og dataoverførsel på 10,8 Gbps/sek. Med denne høje ydeevne og nul forsinkelse får du de hurtigste billedbehandlings- og opdateringstider, hvilket gør DisplayPort til det bedste valg - ikke kun til almindelig kontor- og hjemmebrug, men også til krævende spil og film, videoredigering m.m. Der er også tænkt på driftskompatibilitet via brug af flere forskellige adaptere.
4.0
ud af 5
1
Anmeldelse
100%
anbefaler dette produkt
comina67
25/04/2013
Suisse
qualité prix exellent
Peut de conssomation et un bon eclairemet du moniteur
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Brilliance 231B4LPYCS Moniteur LCD, rétroéclairage LED
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Brilliance 231B4LPYCS Moniteur LCD, rétroéclairage LED