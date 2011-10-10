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Udgået
Professionel, miljøvenlig og ergonomisk skærm
Miljøvenlig EPEAT Gold-certificeret 220P2-skærm fra Philips' Professional-serie med ZeroWatt-kontakt, 0,1 W Soft off-tilstand, Smart Ergo-sokkel, stereolyd og en 4-port USB-hub øger din produktivitet
22" (55,9 cm) P-line
WSXGA+
Et par stereohøjttalere i høj kvalitet indbygget i en skærm. De kan være fremadrettede eller usynlige nedadrettede, opadrettede, bagudrettede osv. afhængigt af model og design.
I tråd med Philips' engagement i "Sense and Simplicity" gør vi det muligt for dig at træffe et ansvarligt valg om at slukke (switch OFF) din skærm på et hvilket som helst tidspunkt. Med et tryk på en enkelt tænd/sluk-knap (ON/OFF), som er let tilgængelig bag på skærmen, reduceres skærmens energiforbrug til nul. I slukket tilstand (OFF) er skærmen fuldstændig afskåret fra vekselstrøm, hvorved din CO2-udledning reduceres endnu mere.
SmartTouch-betjeningsknapper er intelligente, berøringsfølsomme ikoner, som erstatter almindelige knapper. SmartTouch-betjeningsknapperne tænder f.eks. for skærmen eller gør den lysere eller skarpere med SmartImage Lite. Når de er aktiveret, lyser SmartTouch-ikonerne for at angive, at dine kommandoer er udført.
4.8
ud af 5
5
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
RichLS
10/10/2011
United Kingdom
Very Good Quality
This is a good solid screen which is slimline widescreen with inbuilt speakers and has the added advantage of easy height adjustment. Set up was simple on a windows 7 machine but XP was a little awkward with the supplied software not wanting to set up automatically. Once set up the visual clarity is very good with infinate adjustments available. All in all a very good monitor.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Brilliance 225P2ES LCD monitor with PowerSensor
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Brilliance 225P2ES LCD monitor with PowerSensor
pandau
20/08/2012
Deutschland
Eigenschaften
bin sehr zufrieden mit dem Bildschirm, muss aber sagen benutze ihn nur in meiner Freizeit bin auch kein Experte, habe ihn ausgewählt weil ich kein schwarzen Rahnen wollte. Habe mich sehr viel Informiert im Internet, haben viele Tests gelesen und am Ende für ihn entschieden
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Brilliance 245P2ES LCD monitor with PowerSensor
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Brilliance 245P2ES LCD monitor with PowerSensor
21/03/2011
Deutschland
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Brilliance 225P2ES LCD monitor with PowerSensor
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Brilliance 225P2ES LCD monitor with PowerSensor