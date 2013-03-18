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  • Bæredygtig skærm i øko-design
  • Bæredygtig skærm i øko-design
  • Bæredygtig skærm i øko-design
  • Bæredygtig skærm i øko-design
  • Bæredygtig skærm i øko-design
  • Bæredygtig skærm i øko-design

Udgået

BrillianceLCD-skærm, LED-baggrundsbelysning

220P4LPYES/00

5
| (1) Anmeldelse
Bæredygtig skærm i øko-design
PowerSensor LED-skærmen fra Philips med 65 % genbrugsplastik og et kabinet uden PVC og BFR er perfekt til miljøvenlig produktivitet
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med PowerSensor sparer på elregningen

Bæredygtig skærm i øko-design

  • P Line

  • 55,9 cm (22")

  • 1680 x 1050

PowerSensor sparer på op til 80 % af energiomkostningerne

PowerSensor sparer på op til 80 % af energiomkostningerne

PowerSensor er en indbygget "menneskedetektor", der udsender og modtager uskadelige infrarøde signaler for at bestemme, om en bruger er til stede. Sensoren reducerer automatisk skærmens lysstyrke, når brugeren fjerner sig fra skrivebordet, hvilket reducerer energiomkostningerne med op til 80 % og forlænger skærmens levetid

DisplayPort giver lyd og video via et enkelt langt kabel

DisplayPort er et digitalt link fra PC til skærm uden konvertering. Det har højere ydeevne end DVI-standard og kan understøtte kabler på op til 15 meter og dataoverførsel på 10,8 Gbps/sek. Med denne høje ydeevne og nul forsinkelse får du de hurtigste billedbehandlings- og opdateringstider, hvilket gør DisplayPort til det bedste valg - ikke kun til almindelig kontor- og hjemmebrug, men også til krævende spil og film, videoredigering m.m. Der er også tænkt på driftskompatibilitet via brug af flere forskellige adaptere.

SmartErgoBase sikrer brugervenlige ergonomiske justeringer

SmartErgoBase sikrer brugervenlige ergonomiske justeringer

SmartErgoBase er en skærmfod, som giver en mere ergonomisk korrekt skærmvisning plus kabelstyring. Fodens brugervenlige højde, hældning, vinkel og rotation giver mulighed for at placere skærmen mest hensigtsmæssigt, så den fysiske belastning på lange arbejdsdage mindskes. Den smarte kabelføring giver mindre rod og får arbejdspladsen til at virke professionel.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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5.0

ud af 5

1

Anmeldelse

4
3
2
1

18/03/2013

Italia

Italia

ottimo monitor

Ho appena comprato e configurato il philips come monitor secondario per mac book pro 13 (metà 2010). Finalmente ho risolto il problema dei font che si vedevano sfuocati con gli altri monitor da me testati. Ora con il philips riesco a lavorare su file word e excel senza un decadimento dei font eccessivo. Non ho mai capito perchè in ambiente windows tutti gli altri monitor avessero un decadimento dei font (aprendo per esempio un file excel su schermo esterno, rispetto al monitor dell apple). Le immagini inoltre sono molto buone, colori brillanti ed uniformi su tutta la superficie del pannello. Mi sento di consigliarlo sia per uso domestico/office che grafico.

Denne anmeldelse blev foretaget for Brilliance 220P4LPYES Monitor LCD, retroilluminazione LED

Denne anmeldelse blev foretaget for Brilliance 220P4LPYES Monitor LCD, retroilluminazione LED

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