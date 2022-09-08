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Udgået
220S4LSS/00
S-line
55,9 cm (22")
1680 x 1050
Hvide LED'er er Solid State-enheder, der lyser op til fuld, ensartet lysstyrke hurtigere og dermed sparer opstartstid. LED'erne er uden kviksølv. Det medfører mulighed for miljøvenligt genbrug og bortskaffelse. LED'erne giver også bedre mulighed for dæmpning af LCD-baggrundsbelysning og dermed superhøjt kontrastforhold. Det giver suveræn farvegengivelse takket være den ensartede lysstyrke over hele skærmen.
SmartImage er en eksklusiv, førende Philips-teknologi, der analyserer det indhold, der vises på skærmen, og giver optimeret skærmydeevne. Denne brugervenlige grænseflade giver dig mulighed for at vælge mellem en række tilstande, f.eks. Kontor, Billede, Foto, Film, Spil osv., så det passer til den aktuelle anvendelse. SmartImage optimerer på dynamisk vis kontrast, farvemætning og skarphed for billeder og video, så du får en ultimativ skærmydeevne. Indstillingen Sparetilstand giver store strømbesparelser. Det hele er i realtid og med tryk på blot én knap!
SmartContrast Philips-teknologi, der analyserer det indhold, du får vist, og automatisk justerer farver og styrer baggrundsbelysningens lysstyrke for dynamisk at forbedre kontrasten. På den måde får du den bedste kvalitet digitale billeder og video, samt når du spiller spil med mange mørke nuancer. Hvis du vælger sparetilstand, justeres kontrasten, og baggrundsbelysningen finjusteres, så du får en helt perfekt visning af hverdagens programmer på kontoret og mindre strømforbrug.
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