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Udgået
Nyd fremragende LED-billeder i levende farver
Nyd levende LED-billeder med denne flotte skærm i skinnende design. Med stereohøjttalere og SmartControl Lite. Et rigtig godt valg!
V-line
55,9 cm (22")
Energy Star er et amerikansk EPA-sponsoreret energieffektivitetsprogram, der også er indført i mange andre lande. Energy Star-certificering sikrer, at du køber et produkt, der lever op til de seneste standarder for strømeffektivitet, og som fungerer med den maksimale strømeffektivitet på alle betjeningsniveauer. Nye Philips-skærme er certificeret efter specifikationerne i Energy Star 5.0 og lever op til eller overgår standarden. I sleep-tilstand kræver Energy Star 5.0 f.eks. mindre end 1 watt strømforbrug, hvorimod Philips-skærme forbruger mindre end 0,5 watt. Du kan få flere oplysninger på www.energystar.gov
4.1
ud af 5
23
Anmeldelser
83%
anbefaler dette produkt
Miki iz Nisa
02/11/2023
United Kingdom
Great
10 years of using with out any isue. Philips makes monitors the best.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 226V4LAB LCD monitor with LED backlight
Dato for brug 2021-11-02
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 226V4LAB LCD monitor with LED backlight
Dato for brug 2021-11-02
JamesB
20/12/2015
United Kingdom
Bekræftet køber
A perfect monitor
On opening the box first impressions were very positive with the size of the screen and ease of setup. Once connected the screen is just perfect and a pleasure to view. Not much more I can really say.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 220V4LAB LCD monitor with LED backlight
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 220V4LAB LCD monitor with LED backlight
Pag3s
26/10/2013
United Kingdom
Overall
Bright Sharp picture, and a nice simple design Good value speaskers very tinny.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 226V4LAB LCD monitor with LED backlight
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 226V4LAB LCD monitor with LED backlight