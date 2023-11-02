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Udgået

LCD-skærm med LED-baggrundsbelysning

220V4LAB/00

4.1

| (23) Anmeldelser | 83% anbefaler dette produkt

Nyd fremragende LED-billeder i levende farver

Nyd levende LED-billeder med denne flotte skærm i skinnende design. Med stereohøjttalere og SmartControl Lite. Et rigtig godt valg!

Se alle fordele

med stereohøjttalere

Nyd fremragende LED-billeder i levende farver

  • V-line

  • 55,9 cm (22")

VESA-montering giver dig mulighed for fleksibilitet

Pladsbesparende størrelse

Energy Star betyder effektiv energiudnyttelse og et lavt strømforbrug

Energy Star er et amerikansk EPA-sponsoreret energieffektivitetsprogram, der også er indført i mange andre lande. Energy Star-certificering sikrer, at du køber et produkt, der lever op til de seneste standarder for strømeffektivitet, og som fungerer med den maksimale strømeffektivitet på alle betjeningsniveauer. Nye Philips-skærme er certificeret efter specifikationerne i Energy Star 5.0 og lever op til eller overgår standarden. I sleep-tilstand kræver Energy Star 5.0 f.eks. mindre end 1 watt strømforbrug, hvorimod Philips-skærme forbruger mindre end 0,5 watt. Du kan få flere oplysninger på www.energystar.gov

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.1

ud af 5

23

Anmeldelser

83%

anbefaler dette produkt

1

02/11/2023

United Kingdom

United Kingdom

Great

10 years of using with out any isue. Philips makes monitors the best.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 226V4LAB LCD monitor with LED backlight

Dato for brug 2021-11-02

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 226V4LAB LCD monitor with LED backlight

Dato for brug 2021-11-02

20/12/2015

United Kingdom

United Kingdom

Bekræftet køber

A perfect monitor

On opening the box first impressions were very positive with the size of the screen and ease of setup. Once connected the screen is just perfect and a pleasure to view. Not much more I can really say.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 220V4LAB LCD monitor with LED backlight

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 220V4LAB LCD monitor with LED backlight

26/10/2013

United Kingdom

United Kingdom

Overall

Bright Sharp picture, and a nice simple design Good value speaskers very tinny.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 226V4LAB LCD monitor with LED backlight

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 226V4LAB LCD monitor with LED backlight

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