Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Udgået
Levende, skarpe billeder ud over grænserne
Philips V line-skærm med bred synsvinkel giver visning ud over grænserne, høj værdi med vigtige funktioner. Funktioner som blændfri, LowBlue-tilstand og flimmerfri skåner øjnene.
V-line
22 (21,5" / 54,6 cm diag.)
1920 x 1080 (Full HD)
Philips VA LED-skærm bruger en avanceret vertikal multidomæne-tilpasningsteknologi, som giver dig meget høje statiske kontrastforhold og ekstra levende og klare billeder. Standardkontoropgaver klares nemt, og den er især meget velegnet til fotos, internetsurfing, film, spil og krævende grafiske opgaver. Den optimerede pixelhåndteringsteknologi giver dig en ekstra bred visningsvinkel på 178/178 grader, så du får skarpe billede.
Billedkvalitet betyder noget. Normale skærme leverer kvalitet, men du forventer mere. Denne skærm har en forbedret Full HD 1920 x 1080-opløsning. Med Full HD får du knivskarpe detaljer parret med høj lysstyrke, utrolig kontrast og realistiske farver, så du kan forvente et livagtigt billede.
SmartContrast Philips-teknologi, der analyserer det indhold, du får vist, og automatisk justerer farver og styrer baggrundsbelysningens lysstyrke for dynamisk at forbedre kontrasten. På den måde får du den bedste kvalitet digitale billeder og video, samt når du spiller spil med mange mørke nuancer. Hvis du vælger sparetilstand, justeres kontrasten, og baggrundsbelysningen finjusteres, så du får en helt perfekt visning af hverdagens programmer på kontoret og mindre strømforbrug.
4.5
ud af 5
4
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
Barracuda77
13/07/2022
Italia
Prodotto ottimo rapporto qualita' prezzo
Prodotto ottimo rapporto qualita' prezzo, per regolare le impostazioni di visione giuste è un po' macchinoso ma poi i risultati sono discreti
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 221V8 Monitor LCD
Dato for brug 2022-06-13
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 221V8 Monitor LCD
Dato for brug 2022-06-13
KlinkerCentrale
31/08/2020
Nederland
Mooi heldere beeldweergave.
We hebben al meer monitoren van Philips en allemaal hebben ze een mooie heldere beeldweergave. En dat voor een acceptabele prijsstelling. Ook nu hebben we er meteen maar 3 gekocht.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 220V8 LCD-monitor
Dato for brug 2019-07-31
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 220V8 LCD-monitor
Dato for brug 2019-07-31
Oxidaox1960
21/08/2026
España
Bekræftet køber
Perfecto en relación calidad/precio
Para trabajo de "oficina" va sobrado. Se queda algo corto en calidad de imagen, contraste, brillo... para ver series o películas, pero, por el precio, es totalmente recomendable si no eres muy exigente. Y si lo eres, gástate el dinero en algo de mas calidad, evidentemente. Sobre el sonido ni idea ya que cogí el que no lleva altavoces. Desde luego lo volvería a comprar.
Denne anmeldelse blev foretaget for 221V8 Monitor LCD
Dato for brug 2026-08-01
Denne anmeldelse blev foretaget for 221V8 Monitor LCD
Dato for brug 2026-08-01
Reaktionstidsværdi svarende til SmartResponse
Skærmens udseende kan afvige fra illustrationerne.