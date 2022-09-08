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Udgået

X-tremeVisionlyskilde til forlygter

12342XV+B1

Nye ekstremer inden for ydeevne er nået

Philips X-tremeVision er nogle af de klareste autolyskilder, du kan købe. Med op til 130 % højere lysstyrke og en længere lyskeglelængde er de overlegne i forhold til de fleste andre autolyskilder. Så du kan se længere, reagere hurtigere og køre mere sikkert.

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Op til 130 % kraftigere lys

Nye ekstremer inden for ydeevne er nået

  • Lyskildetype: H4

  • Pakke med 1 stk.

  • 12 V, 60/55 W

Betydeligt hvidere lys, der giver øget komfort og sikkerhed

Det klare, hvide lys (3.500 K) er betydeligt hvidere end for almindelige lyskilder. Philips Gradient Coating™-teknologien producerer et kraftigere lys, så du kan nyde en af de klareste ydeevner inden for autolyskilder og en yderst komfortabel køreoplevelse om natten.

Sikkerhed i hele levetiden, så du kan se og blive set

Sikkerhed i hele levetiden, så du kan se og blive set

En reservedels eventuelle fejl udgør en risiko for dig og dit køretøj. Dette gælder især for lyskilder. Enhver ødelagt forlygte reducerer sigtbarheden og sikkerheden for dig og den modkørende trafik. Philips X-tremeVision er optimeret til en lang og pålidelig levetid, så du altid kan se og blive set i længere tid end med andre højtydende lyskilder.

Enestående lysstrålekvalitet og ydeevne

Med en kombination af bedre udsyn og højere farvetemperatur er Philips X-tremeVision en af de bedst ydende lyskilder inden for halogenlyskildesegmentet.

Tekniske specifikationer

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