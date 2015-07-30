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Udgået
12342XV+S2
Nye ekstremer inden for ydeevne er nået
Philips X-tremeVision er nogle af de klareste autolyskilder, du kan købe. Med op til 130 % højere lysstyrke og en længere lyskeglelængde er de overlegne i forhold til de fleste andre autolyskilder. Så du kan se længere, reagere hurtigere og køre mere sikkert.
Lyskildetype: H4
Pakke med 2 stk.
12 V, 60/55 W
Mere lys
Det klare, hvide lys (3.500 K) er betydeligt hvidere end for almindelige lyskilder. Philips Gradient Coating™-teknologien producerer et kraftigere lys, så du kan nyde en af de klareste ydeevner inden for autolyskilder og en yderst komfortabel køreoplevelse om natten.
En reservedels eventuelle fejl udgør en risiko for dig og dit køretøj. Dette gælder især for lyskilder. Enhver ødelagt forlygte reducerer sigtbarheden og sikkerheden for dig og den modkørende trafik. Philips X-tremeVision er optimeret til en lang og pålidelig levetid, så du altid kan se og blive set i længere tid end med andre højtydende lyskilder.
Med en kombination af bedre udsyn og højere farvetemperatur er Philips X-tremeVision en af de bedst ydende lyskilder inden for halogenlyskildesegmentet.
3.5
ud af 5
2
Anmeldelser
Magsi
30/07/2015
United Kingdom
awesome product
my vehicle Toyota runs offroad and at high speeds at auto bahn. I need 4 such lamps to be comfortable in cabin at night ... even with sleepy eyes .. need to see distant and clear these originals are surely serving my needs better than other fake makes ... even there are copies of philips products in market ... but i preferred paying original price at amazon to get my hands on it ... and since its so good, i will have my uncles car also fit with it
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for X-tremeVision 12342XV+S2 car headlight bulb
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for X-tremeVision 12342XV+S2 car headlight bulb
Urban
08/10/2016
Suomi
tehoilleen erittäin hyvä mutta EI pitkäiläinen poltin
Polttimot kestoltaan todella huonot alle 10 kk kestivät uudehkossa autossani ennen kuin langat poikki molemmista polttimoista, todella pettynyt vielä hintaansa nähden?
Denne anmeldelse blev foretaget for X-tremeVision 12342XV+S2 auton ajovalopolttimo
Denne anmeldelse blev foretaget for X-tremeVision 12342XV+S2 auton ajovalopolttimo