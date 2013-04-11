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Udgået
Slankt og attraktivt LED-display med naturlige farver
Med det slanke og attraktive design er denne nye generation af 221EL2 Full HD LED-display med SmartContrast og SmartImage Lite et perfekt valg til alle dine behov
54,6 cm (21,5") E-line
Full HD
Det nye udvalg af Philips-skærme bruger den seneste nye generation af Slim CCFL eller LED, som giver mulighed for et langt slankere design end den forrige generation. Det slanke udseende gør ikke blot skærmene æstetisk attraktive, men sparer også plads på skrivebordet!!
"Philips bestræber sig på at bruge bæredygtige og miljøvenlige materialer i alle vores skærme. Til alle faste plastikdele, dele af metalkabinetter og emballeringsmaterialer anvendes 100 % genanvendeligt materiale. I udvalgte modeller benytter vi op til 65 % genbrugsplastik. Streng overholdelse af RoHS-standarderne sikrer en væsentlig reduktion eller komplet eliminering af giftige stoffer som f.eks. bly. Indholdet af kviksølv i skærme med CCFL-baggrundsbelysning er reduceret betydeligt, og det er helt elimineret i skærme med LED-baggrundsbelysning. Besøg Philips @ http://www.asimpleswitch.com/global/ for at få mere at vide.
Nyd skarp og krystalklar billedkvalitet, der giver dit publikum en ægte, mindeværdig visuel oplevelse. Dine seere forkæles med uovertruffen video med en fantastisk farveskala og markedets skarpeste billeder.
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4.3
ud af 5
60
Anmeldelser
89%
anbefaler dette produkt
graysongreen
11/04/2013
United Kingdom
Great value monitor with everything you need
I use this monitor every working day and it has transformed my daily routine by providing an easy to use, crystal-clear worktop. I also use it for movies and tv catch-up so all in all it is excellent value.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 244EL2SB LED monitor with HDMI
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 244EL2SB LED monitor with HDMI
LESBIGBO
09/04/2013
United Kingdom
spledid picture qualit
Hi HAVE FOUND THIS MONITOR DO GOOD I NO LONGER WATCH MOVIES ON THE LARGER TV WATCH ON HERE INSTEAD aLSO HAVE STARTED ONLINE GAMING SO MUCH BETTER
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 244EL2SB LED monitor with HDMI
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 244EL2SB LED monitor with HDMI
WrinklyRocker
24/07/2012
United Kingdom
Smart Monitor
Nice sleek smooth design, Great picture, Simply the bestist monitor I've ever owned or used.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 234EL2SB LED monitor with HDMI, Audio, SmartTouch
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 234EL2SB LED monitor with HDMI, Audio, SmartTouch