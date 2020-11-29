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Udgået
Digital ægte HD-TV-skærm i elegant indpakning
Oplev enestående ydeevne med denne stilfulde, blanke og enestående ægte HD 1080p-skærm med digital TV-tuner! Kombineret med HDMI- og AV-indgange sammen med kraftfuld lyd tager 221T1 underholdning til nye højder!
55 cm (21,5") W T-line
1920 x 1080 Full HD
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En TV-tuner, der er indbygget i en skærm, så du kan få vist TV-programmer samt computer-data.
Du vil have LCD-fladskærmen med den højeste kontrast og de mest levende billeder. Avanceret videobehandling fra Philips kombineret med unik teknologi, der giver kraftig nedtoning og fremmer baggrundsbelysningen, skaber levende billeder. SmartContrast forøger kontrasten med enestående sortniveau og nøjagtig gengivelse af mørke skygger og farver. Det giver et klart, livagtigt billede med høj kontrast og levende farver
4.0
ud af 5
16
Anmeldelser
87%
anbefaler dette produkt
Capsael
29/11/2020
España
Sonido espectacular e imagen muy bien
Compre de segunda mano y estoy sorprendido: trabajo en casa y uso como monitor y despues como tele. Funciona con mi PC sobre coneccion VGA y con mi Mac por cable mini-displayport a la entrada HDMI . Ambos muy bien aunque el VGA es un poco mas nitido. Y el sonido es una maravilla. No hace falta "cine en cas".
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Sonido, entradas... recepcion de señal
Ulemper
de verdad: NADA
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 221T1SB LCD Monitor with Digital TV tuner
Dato for brug 2019-11-29
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 221T1SB LCD Monitor with Digital TV tuner
Dato for brug 2019-11-29
Arnold1990
15/12/2013
Nederland
Top TV
Deze TV geeft een haarscherp beeld. Gemakkelijk te bedienen.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 201T1SB LCD Monitor with Digital TV tuner
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 201T1SB LCD Monitor with Digital TV tuner
Kass
15/05/2012
España
Fiabilidad de una marca
Creo que fue mi padre quien me inculcó valorar la diferencia y la calidad, y ahora que mi profesión se basa en la imagen no sabe cuánto se lo agradezco. Tengo una Philips match line de las primeras que salieron y siempre me ha llamado la atención su nitidez y colores vivos, su diseño espectacular, sobrio y elegante.. La fiabilidad de una marca que nunca me ha defraudado, siempre a la vanguardia!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 221T1SB LCD Monitor with Digital TV tuner
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 221T1SB LCD Monitor with Digital TV tuner