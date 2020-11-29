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Udgået

LCD-skærm med digital TV-tuner

221T1SB/00

4

| (16) Anmeldelser | 87% anbefaler dette produkt

Digital ægte HD-TV-skærm i elegant indpakning

Oplev enestående ydeevne med denne stilfulde, blanke og enestående ægte HD 1080p-skærm med digital TV-tuner! Kombineret med HDMI- og AV-indgange sammen med kraftfuld lyd tager 221T1 underholdning til nye højder!

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Digital ægte HD-TV-skærm i elegant indpakning

  • 55 cm (21,5") W T-line

  • 1920 x 1080 Full HD

Fjernbetjening til TV-funktioner

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Indbygget TV-tuner til visning af TV-programmer på PC-skærmen

En TV-tuner, der er indbygget i en skærm, så du kan få vist TV-programmer samt computer-data.

SmartContrast på 50.000:1, der sikrer forbløffende fyldige sorte detaljer

Du vil have LCD-fladskærmen med den højeste kontrast og de mest levende billeder. Avanceret videobehandling fra Philips kombineret med unik teknologi, der giver kraftig nedtoning og fremmer baggrundsbelysningen, skaber levende billeder. SmartContrast forøger kontrasten med enestående sortniveau og nøjagtig gengivelse af mørke skygger og farver. Det giver et klart, livagtigt billede med høj kontrast og levende farver

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.0

ud af 5

16

Anmeldelser

87%

anbefaler dette produkt

1

29/11/2020

España

España

Sonido espectacular e imagen muy bien

Compre de segunda mano y estoy sorprendido: trabajo en casa y uso como monitor y despues como tele. Funciona con mi PC sobre coneccion VGA y con mi Mac por cable mini-displayport a la entrada HDMI . Ambos muy bien aunque el VGA es un poco mas nitido. Y el sonido es una maravilla. No hace falta "cine en cas".

Fordele

Sonido, entradas... recepcion de señal

Ulemper

de verdad: NADA

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 221T1SB LCD Monitor with Digital TV tuner

Dato for brug 2019-11-29

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 221T1SB LCD Monitor with Digital TV tuner

Dato for brug 2019-11-29

15/12/2013

Nederland

Nederland

Top TV

Deze TV geeft een haarscherp beeld. Gemakkelijk te bedienen.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 201T1SB LCD Monitor with Digital TV tuner

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 201T1SB LCD Monitor with Digital TV tuner

15/05/2012

España

España

Fiabilidad de una marca

Creo que fue mi padre quien me inculcó valorar la diferencia y la calidad, y ahora que mi profesión se basa en la imagen no sabe cuánto se lo agradezco. Tengo una Philips match line de las primeras que salieron y siempre me ha llamado la atención su nitidez y colores vivos, su diseño espectacular, sobrio y elegante.. La fiabilidad de una marca que nunca me ha defraudado, siempre a la vanguardia!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 221T1SB LCD Monitor with Digital TV tuner

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 221T1SB LCD Monitor with Digital TV tuner

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