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Udgået

LED-skærm med digital TV-tuner

221TE2LB/00

3.5

| (25) Anmeldelser

Få fremragende TV-visning på din LED-skærm

Oplev fremragende TV-programmer på din LED-TV-skærm. Kombineret med HDMI-input, stereolyd og moderne berøringsknapper - 221TE2L er klar til at underholde dig!

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Få fremragende TV-visning på din LED-skærm

  • T-line

  • 21,5" (54,6 cm)

SmartContrast på 20.000.000:1, der sikrer forbløffende fyldige sorte detaljer

Du vil have LCD-fladskærmen med den højeste kontrast og de mest levende billeder. Avanceret videobehandling fra Philips kombineret med unik teknologi, der giver voldsom nedtoning og fremmer baggrundsbelysningen, skaber levende billeder. SmartContrast forøger kontrasten med enestående sortniveau og nøjagtig gengivelse af mørke skygger og farver. Det giver et klart, livagtigt billede med høj kontrast og levende farver.

LCD-skærm til Full HD med 1920x1080p-opløsning

Full HD-skærmen har en widescreen-opløsning på 1920 x 1080p. Det er den højeste opløsning for HD-kilder og giver den bedst mulige billedkvalitet. Den er fuldt ud fremtidssikret, da den understøtter 1080p-signaler fra alle kilder, herunder de nyeste som Blu-ray og avancerede HD-spilkonsoller. Signalbehandlingen er helt opgraderet, så den understøtter denne meget højere signalkvalitet og opløsning. Den producerer strålende flimmerfri progressive scanningsbilleder med fremragende lysstyrke og farver.

Incredible Surround™ – forbedret lydoplevelse

Incredible Surround™ er en lydteknologi fra Philips, der forstørrer lydfeltet markant for at give større dybde til lyden. Med avanceret elektronisk faseskift blander Incredible Surround™ lyde fra venstre og højre kanal på en sådan måde, at det øger den virtuelle afstand mellem de to højttalere. Denne større spredning forbedrer i høj grad stereoeffekten og skaber en mere naturlig lyddimension. Med Incredible Surround™ kan du opleve total surround med større dybde og bredde i lyden – uden at bruge flere højttalere.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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3.5

ud af 5

25

Anmeldelser

08/05/2012

Deutschland

Deutschland

Dieses Produkt ist Super

Wir sind mit dem Monitor sehr zufrieden.Das Produkt ist sehr zu Empfehlen.Die Bildschärfe ist Super.Fernsehen macht hier Spaß.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 221TE2LB LED monitor with Digital TV tuner

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 221TE2LB LED monitor with Digital TV tuner

15/05/2012

Italia

Italia

Porta Usb

Peccato che la porta usb si solo per gli aggiornamenti.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 221TE2LB LED monitor with Digital TV tuner

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 221TE2LB LED monitor with Digital TV tuner

15/05/2012

España

España

Es muy buen producto

El diseño es muy bonito y es un monitor elegante a parte de muy buena calidad.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 221TE2LB LED monitor with Digital TV tuner

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 221TE2LB LED monitor with Digital TV tuner

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