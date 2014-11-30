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  • Fantastisk TV-underholdning på din Full HD LED-skærm
  • Fantastisk TV-underholdning på din Full HD LED-skærm
  • Fantastisk TV-underholdning på din Full HD LED-skærm
  • Fantastisk TV-underholdning på din Full HD LED-skærm
  • Fantastisk TV-underholdning på din Full HD LED-skærm
  • Fantastisk TV-underholdning på din Full HD LED-skærm
  • Fantastisk TV-underholdning på din Full HD LED-skærm
  • Fantastisk TV-underholdning på din Full HD LED-skærm

Udgået

LCD-skærm, LED-baggrundsbelysning

221TE4LB/00

3.7
| (26) Anmeldelser
Fantastisk TV-underholdning på din Full HD LED-skærm
Oplev fantastisk multimedieydelse på Philips Motivo Full HD-skærmen. Kombineret med digital TV-tuner, HDMI-indgang og kraftfuld lyd er den et rigtig godt valg.
Se alle fordele

med digital TV-tuner

Fantastisk TV-underholdning på din Full HD LED-skærm

  • Motivo

  • 21,5" (54,6 cm)

  • Full HD-skærm

LED-teknologi med naturlige farver

Hvide LED'er er Solid State-enheder, der lyser op til fuld, ensartet lysstyrke hurtigere og dermed sparer opstartstid. LED'erne er uden kviksølv. Det medfører mulighed for miljøvenligt genbrug og bortskaffelse. LED'erne giver også bedre mulighed for dæmpning af LCD-baggrundsbelysning og dermed superhøjt kontrastforhold. Det giver suveræn farvegengivelse takket være den ensartede lysstyrke over hele skærmen.

Indbygget digital TV-tuner til visning af TV på PC-skærmen

Der er indbygget en digital TV-tuner i skærmen, så der kan modtages og vises TV-signaler af høj kvalitet fra flere kilder.

LCD-skærm til Full HD med 1920x1080p-opløsning

LCD-skærm til Full HD med 1920x1080p-opløsning

Full HD-skærmen har en widescreen-opløsning på 1920 x 1080p. Det er den højeste opløsning for HD-kilder og giver den bedst mulige billedkvalitet. Den er fuldt ud fremtidssikret, da den understøtter 1080p-signaler fra alle kilder, herunder de nyeste som Blu-ray og avancerede HD-spilkonsoller. Signalbehandlingen er helt opgraderet, så den understøtter denne meget højere signalkvalitet og opløsning. Den producerer strålende flimmerfri progressive scanningsbilleder med fremragende lysstyrke og farver.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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3.7

ud af 5

26

Anmeldelser

30/11/2014

United Kingdom

United Kingdom

Bekræftet køber

tv

Good brand easy to use menu nice design good picture

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 231TE4LB LCD monitor, LED backlight

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 231TE4LB LCD monitor, LED backlight

20/09/2012

Deutschland

Deutschland

Dieses Produkt ist sein Geld wert

Ich bin mit dem Monitor sehr zufrieden und kann ich nur weiter Empfehlen.Als einzige Manko was man verbessern Könnte ist die Stabilität zum Fuß des Monitors.Es wackelt sehr verdächtig und man hat das Gefühl dass es jeden Moment bricht.Aber da habe ich mir eine Abhilfe geschaffen.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 221TE4LB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 221TE4LB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung

24/05/2020

Nederland

Nederland

ZEER MOOI BEELD.

Zeer mooie beeld kwaliteit en geluid.Goede kwaliteit TV.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 221TE4LB LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 221TE4LB LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting

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