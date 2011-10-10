Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Udgået
Verdens første PowerSensor-skærm sparer energi
Miljøvenlig, EPEAT Gold-certificeret 225P2-skærm fra Philips' professionelle serie med intelligent PowerSensor registrerer, om der er brugere til stede, og justerer strømforbruget, så der spares op til 80 % på elregningen!
22" (55,9 cm) P-line
WSXGA+
SmartPower er en teknologi med kunstig intelligens, som dynamisk analyserer indholdet af skærmbilledet for at opnå strømbesparelser. Lysstyrken for baggrundsbelysningen kan kontrolleres og forudindstilles af systemet. Det kan reducere strømforbruget med op til 50 %, hvilket medfører en væsentlig besparelse i energiomkostningerne.
Super Ergo-soklen er en brugervenlig skærmfod fra Philips, der ikke alene kan vippes og drejes, men som også kan højdejusteres og roteres 90 grader, således at hver enkelt bruger kan justere skærmen efter egne præferencer, hvilket sikrer optimal visningskomfort og effektivitet.
Et par stereohøjttalere i høj kvalitet indbygget i en skærm. De kan være fremadrettede eller usynlige nedadrettede, opadrettede, bagudrettede osv. afhængigt af model og design.
4.8
ud af 5
5
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
RichLS
10/10/2011
United Kingdom
Very Good Quality
This is a good solid screen which is slimline widescreen with inbuilt speakers and has the added advantage of easy height adjustment. Set up was simple on a windows 7 machine but XP was a little awkward with the supplied software not wanting to set up automatically. Once set up the visual clarity is very good with infinate adjustments available. All in all a very good monitor.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Brilliance 225P2ES LCD monitor with PowerSensor
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Brilliance 225P2ES LCD monitor with PowerSensor
pandau
20/08/2012
Deutschland
Eigenschaften
bin sehr zufrieden mit dem Bildschirm, muss aber sagen benutze ihn nur in meiner Freizeit bin auch kein Experte, habe ihn ausgewählt weil ich kein schwarzen Rahnen wollte. Habe mich sehr viel Informiert im Internet, haben viele Tests gelesen und am Ende für ihn entschieden
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Brilliance 245P2ES LCD monitor with PowerSensor
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Brilliance 245P2ES LCD monitor with PowerSensor
21/03/2011
Deutschland
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Brilliance 225P2ES LCD monitor with PowerSensor
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Brilliance 225P2ES LCD monitor with PowerSensor