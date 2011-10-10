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Udgået

BrillianceLCD-skærm med PowerSensor

225P2ES/00

4.8

| (5) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt

Verdens første PowerSensor-skærm sparer energi

Miljøvenlig, EPEAT Gold-certificeret 225P2-skærm fra Philips' professionelle serie med intelligent PowerSensor registrerer, om der er brugere til stede, og justerer strømforbruget, så der spares op til 80 % på elregningen!

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Verdens første PowerSensor-skærm sparer energi

  • 22" (55,9 cm) P-line

  • WSXGA+

SmartPower: Op til 50 % strømbesparelse

SmartPower er en teknologi med kunstig intelligens, som dynamisk analyserer indholdet af skærmbilledet for at opnå strømbesparelser. Lysstyrken for baggrundsbelysningen kan kontrolleres og forudindstilles af systemet. Det kan reducere strømforbruget med op til 50 %, hvilket medfører en væsentlig besparelse i energiomkostningerne.

Højdejustering med op til 130 mm, så du opnår den bedste siddeposition

Super Ergo-soklen er en brugervenlig skærmfod fra Philips, der ikke alene kan vippes og drejes, men som også kan højdejusteres og roteres 90 grader, således at hver enkelt bruger kan justere skærmen efter egne præferencer, hvilket sikrer optimal visningskomfort og effektivitet.

Indbygget stereolyd til multimedieoplevelse

Et par stereohøjttalere i høj kvalitet indbygget i en skærm. De kan være fremadrettede eller usynlige nedadrettede, opadrettede, bagudrettede osv. afhængigt af model og design.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.8

ud af 5

5

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produkt

3
2
1

10/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

Very Good Quality

This is a good solid screen which is slimline widescreen with inbuilt speakers and has the added advantage of easy height adjustment. Set up was simple on a windows 7 machine but XP was a little awkward with the supplied software not wanting to set up automatically. Once set up the visual clarity is very good with infinate adjustments available. All in all a very good monitor.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Brilliance 225P2ES LCD monitor with PowerSensor

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Brilliance 225P2ES LCD monitor with PowerSensor

20/08/2012

Deutschland

Deutschland

Eigenschaften

bin sehr zufrieden mit dem Bildschirm, muss aber sagen benutze ihn nur in meiner Freizeit bin auch kein Experte, habe ihn ausgewählt weil ich kein schwarzen Rahnen wollte. Habe mich sehr viel Informiert im Internet, haben viele Tests gelesen und am Ende für ihn entschieden

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Brilliance 245P2ES LCD monitor with PowerSensor

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Brilliance 245P2ES LCD monitor with PowerSensor

21/03/2011

Deutschland

Deutschland

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Brilliance 225P2ES LCD monitor with PowerSensor

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Brilliance 225P2ES LCD monitor with PowerSensor

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