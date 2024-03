Høj energieffektivitet giver mindre elregninger

Philips er med helt fremme, når det gælder om at sikre, at alle virksomhedens produkter skifter til energieffektive løsninger. Ved at bruge effektive strømforsyninger og via reduktion i antallet af komponenter har Philips sikret, at din skærm typisk bruger ca. 50 % mindre strøm end den tilsvarende model fra forrige generation. Energibesparelsen øges yderligere med et forbrug på kun 0,5 W i sleep-tilstand. Lavere strømforbrug giver mindre CO2-udledning. Du kan læse mere om Philips og energieffektivitet på www.philips.com/about/sustainability/oursustainabilityfocus/energyefficiency/index.page