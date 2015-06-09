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Gratis fragt fra 300 DKK
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Udgået
E-line
21,5" (54,6 cm)
Full HD-skærm
Hvide LED'er er Solid State-enheder, der lyser op til fuld, ensartet lysstyrke hurtigere og dermed sparer opstartstid. LED'erne er uden kviksølv. Det medfører mulighed for miljøvenligt genbrug og bortskaffelse. LED'erne giver også bedre mulighed for dæmpning af LCD-baggrundsbelysning og dermed superhøjt kontrastforhold. Det giver suveræn farvegengivelse takket være den ensartede lysstyrke over hele skærmen.
SmartImage Lite er en eksklusiv, førende Philips-teknologi, der analyserer det viste indhold på skærmen. Med udgangspunkt i det scenarie, som du vælger, forbedrer SmartImage Lite på dynamisk vis kontrast, farvemætning og skarphed på billeder og videoer, så du får en ultimativ synsoplevelse - det hele i realtid og med tryk på blot én knap.
En enhed med HDMI-udgang har al den nødvendige hardware til at modtage HDMI-input (High-Definition Multimedia Interface) Et HDMI-kabel muliggør video- og lydsignaler i høj kvalitet, der sendes via et enkelt kabel fra en PC eller en række andre AV-kilder (herunder set-top-bokse, DVD-afspillere, A/V-modtagere og videokameraer).
3.9
ud af 5
63
Anmeldelser
83%
anbefaler dette produkt
LordC
09/06/2015
United Kingdom
Bekræftet køber
Reliable LCD Monitor
The monitor is a nice size. It is reliable and good value for money. The controls are handily located below the screen on the right hand side. Picture quality is good with an excellent refresh rate. It has sound capability and both HDMI and SVGA signal input. The black surround frames the picture screen.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 227E4LHAB LCD monitor, LED backlight
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 227E4LHAB LCD monitor, LED backlight
Rob2014
19/09/2014
United Kingdom
Bekræftet køber
Brilliant screen with good sound
Its a splendid replacement for my previous monitor which cost 2.5 times as much ten years ago. I f this one serves me as well I'll be well satisfied. My only niggle is that the controls along the bottom right-hand edge don't seem to readily visible. I would have no hesitation about recommending it to others or even by another for another location.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 227E4LHAB LCD monitor, LED backlight
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 227E4LHAB LCD monitor, LED backlight
BigJim
19/09/2014
United Kingdom
Bekræftet køber
Brilliant screen with good sound
Its a splendid replacement for my previous monitor which cost 2.5 times as much ten years ago. I f this one serves me as well I'll be well satisfied. My only niggle is that the controls along the bottom right-hand edge don't seem to readily visible. I would have no hesitation about recommending it to others or even by another for another location.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 227E4LHAB LCD monitor, LED backlight
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 227E4LHAB LCD monitor, LED backlight