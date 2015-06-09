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  • Energy Label Europe A
    Elegant skærm, der forbedrer din billedoplevelse
  • Elegant skærm, der forbedrer din billedoplevelse
  • Elegant skærm, der forbedrer din billedoplevelse
  • Energy Label Europe A
    Elegant skærm, der forbedrer din billedoplevelse
  • Elegant skærm, der forbedrer din billedoplevelse
  • Elegant skærm, der forbedrer din billedoplevelse

Udgået

LCD-skærm, LED-baggrundsbelysning

227E4LHAB/00

3.9
| (63) Anmeldelser | 83% anbefaler dette produkt
Elegant skærm, der forbedrer din billedoplevelse
Oplev fantastiske LED-billeder med naturlige farver på denne elegante skærm i slankt design/ Med funktioner som HDMI og stereohøjttalere. Klar til at underholde dig!
Se alle fordele

med stereohøjttalere

Elegant skærm, der forbedrer din billedoplevelse

  • E-line

  • 21,5" (54,6 cm)

  • Full HD-skærm

LED-teknologi med naturlige farver

Hvide LED'er er Solid State-enheder, der lyser op til fuld, ensartet lysstyrke hurtigere og dermed sparer opstartstid. LED'erne er uden kviksølv. Det medfører mulighed for miljøvenligt genbrug og bortskaffelse. LED'erne giver også bedre mulighed for dæmpning af LCD-baggrundsbelysning og dermed superhøjt kontrastforhold. Det giver suveræn farvegengivelse takket være den ensartede lysstyrke over hele skærmen.

SmartImage Lite til forbedret LCD-filmoplevelse

SmartImage Lite er en eksklusiv, førende Philips-teknologi, der analyserer det viste indhold på skærmen. Med udgangspunkt i det scenarie, som du vælger, forbedrer SmartImage Lite på dynamisk vis kontrast, farvemætning og skarphed på billeder og videoer, så du får en ultimativ synsoplevelse - det hele i realtid og med tryk på blot én knap.

HDMI-udgang til underholdning i Full HD

HDMI-udgang til underholdning i Full HD

En enhed med HDMI-udgang har al den nødvendige hardware til at modtage HDMI-input (High-Definition Multimedia Interface) Et HDMI-kabel muliggør video- og lydsignaler i høj kvalitet, der sendes via et enkelt kabel fra en PC eller en række andre AV-kilder (herunder set-top-bokse, DVD-afspillere, A/V-modtagere og videokameraer).

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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3.9

ud af 5

63

Anmeldelser

83%

anbefaler dette produkt

09/06/2015

United Kingdom

United Kingdom

Bekræftet køber

Reliable LCD Monitor

The monitor is a nice size. It is reliable and good value for money. The controls are handily located below the screen on the right hand side. Picture quality is good with an excellent refresh rate. It has sound capability and both HDMI and SVGA signal input. The black surround frames the picture screen.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 227E4LHAB LCD monitor, LED backlight

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 227E4LHAB LCD monitor, LED backlight

19/09/2014

United Kingdom

United Kingdom

Bekræftet køber

Brilliant screen with good sound

Its a splendid replacement for my previous monitor which cost 2.5 times as much ten years ago. I f this one serves me as well I'll be well satisfied. My only niggle is that the controls along the bottom right-hand edge don't seem to readily visible. I would have no hesitation about recommending it to others or even by another for another location.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 227E4LHAB LCD monitor, LED backlight

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 227E4LHAB LCD monitor, LED backlight

19/09/2014

United Kingdom

United Kingdom

Bekræftet køber

Brilliant screen with good sound

Its a splendid replacement for my previous monitor which cost 2.5 times as much ten years ago. I f this one serves me as well I'll be well satisfied. My only niggle is that the controls along the bottom right-hand edge don't seem to readily visible. I would have no hesitation about recommending it to others or even by another for another location.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 227E4LHAB LCD monitor, LED backlight

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 227E4LHAB LCD monitor, LED backlight

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  • Tidlig adgang til udsalg.
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