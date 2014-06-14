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Udgået
Blade 2
21,5" (54,6 cm)
Full HD-skærm
IPS-skærme anvender avanceret teknologi, der giver dig ekstra brede betragtningsvinkler på 178/178 grader, så du kan se skærmen fra næsten enhver vinkel – selv i 90-graders pivottilstand! I modsætning til almindelige TN-paneler opnår du med IPS-skærme bemærkelsesværdigt skarpe billeder med levende farver, så den ikke alene er perfekt til fotos, film og søgning på nettet, men også til professionelle applikationer, der stiller krav om nøjagtige farver og ensartet lysstyrke til enhver tid.
SmartImage er en eksklusiv, førende Philips-teknologi, der analyserer det indhold, der vises på skærmen, og giver optimeret skærmydeevne. Denne brugervenlige grænseflade giver dig mulighed for at vælge mellem en række tilstande, f.eks. Kontor, Billede, Underholdning, Sparetilstand osv., så det passer til den aktuelle anvendelse. SmartImage optimerer på dynamisk vis kontrast, farvemætning og skarphed for billeder og video, så du får en ultimativ skærmydeevne. Indstillingen Sparetilstand giver store strømbesparelser. Det hele er i realtid og med tryk på blot én knap!
Det nye udvalg af Philips-skærme bruger den seneste nye generation af ultraslanke LED'er, som giver mulighed for et langt slankere design end den forrige generation. Det slanke udseende gør ikke blot skærmene æstetisk attraktive, men sparer også plads på skrivebordet!!
5.0
ud af 5
3
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
Brainzz
14/06/2014
België
Philips IPS Led
nice design en hopelijk gaat hij redelijk lang mee
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Brilliance 239C4QHSB IPS LCD monitor, LED backlight
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Brilliance 239C4QHSB IPS LCD monitor, LED backlight
willem123
06/09/2013
Nederland
Perfecte beeldkwaliteit, ook voor het bewerken van fotos
Mooi super slank design, was eerst wat verrast over het feit van een aparte voeding. Echter was ook blij verrast met het geringe gewicht van de unit zelf. Zo heeft alles zijn voors en tegens. Prima beeldkwaliteit, maar mis toch wel een hoogteverstelling. Blij met de uitgebreide instellingsmogelijkheden van het beeld, zeker ook gezien het feit dat hij zal worden gebruikt bij fotobewerkingen.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Brilliance 249C4QHSB AMVA LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Brilliance 249C4QHSB AMVA LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting
mecnassi
23/04/2013
France
la simplicité d'utilisation est relative
Dans l'ensemble ce moniteur me donne satisfaction. La seule chose que je lui reprocherais est une certaine difficulté pour l'utilisation de la touche tactile marche-arrêt qui se trouve au centre du pied. Cela ne marche pas à tous les coups que ce soit pour l'allumage ou pour l'extinction.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Brilliance 249C4QHSB Moniteur LCD AMVA, rétroéclairage LED
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Brilliance 249C4QHSB Moniteur LCD AMVA, rétroéclairage LED