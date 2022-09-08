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BrillianceIPS LCD-skærm, LED-baggrundsbelysning

229C4QSB/00

Fantastisk smuk
Den nye Philips Blade 2-skærm med elegant, ultraslankt design og IPS-visning i bredformat er klar til fremragende ydelse
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Ultraslank, højtydende IPS-skærm

Fantastisk smuk

  • Blade 2

  • 21,5" (54,6 cm)

  • Full HD-skærm

IPS LED-vidvinkelteknologi giver nøjagtige billeder og farver

IPS LED-vidvinkelteknologi giver nøjagtige billeder og farver

IPS-skærme anvender avanceret teknologi, der giver dig ekstra brede betragtningsvinkler på 178/178 grader, så du kan se skærmen fra næsten enhver vinkel – selv i 90-graders pivottilstand! I modsætning til almindelige TN-paneler opnår du med IPS-skærme bemærkelsesværdigt skarpe billeder med levende farver, så den ikke alene er perfekt til fotos, film og søgning på nettet, men også til professionelle applikationer, der stiller krav om nøjagtige farver og ensartet lysstyrke til enhver tid.

SmartImage: Optimeret og brugervenlig synsoplevelse

SmartImage: Optimeret og brugervenlig synsoplevelse

SmartImage er en eksklusiv, førende Philips-teknologi, der analyserer det indhold, der vises på skærmen, og giver optimeret skærmydeevne. Denne brugervenlige grænseflade giver dig mulighed for at vælge mellem en række tilstande, f.eks. Kontor, Billede, Underholdning, Sparetilstand osv., så det passer til den aktuelle anvendelse. SmartImage optimerer på dynamisk vis kontrast, farvemætning og skarphed for billeder og video, så du får en ultimativ skærmydeevne. Indstillingen Sparetilstand giver store strømbesparelser. Det hele er i realtid og med tryk på blot én knap!

Elegant, ultraslankt design giver et moderne udseende

Det nye udvalg af Philips-skærme bruger den seneste nye generation af ultraslanke LED'er, som giver mulighed for et langt slankere design end den forrige generation. Det slanke udseende gør ikke blot skærmene æstetisk attraktive, men sparer også plads på skrivebordet!!

Tekniske specifikationer

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