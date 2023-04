Brugervenlig fjernbetjening til hotelbranchen

Denne stilfulde fjernbetjening er særligt designet til anvendelse i hotelbranchen. For at sikre nem anvendelse for gæsten er de vigtigste knapper og funktioner praktisk placeret på fjernbetjeningen. Desuden leveres de fleste fjernbetjeninger til hotelbranchen med en batteri-tyverisikring, en funktion, der bidrager til en effektiv hoteldrift.