Stærk lyd fra unikke usynlige højttalere

Et usynligt lydsystem, der flyder perfekt sammen med Aurea. Selvom det er usynligt på ydersiden og ekstremt kompakt på indersiden, er der ikke foretaget nogen kompromiser ifm. lydens ydeevne. Den nye revolutionerende mikrohøjttalersammensætning benytter 12 højttalere i hver side til at stråle lyden ud gennem en usynlig tynd sprække på TV'ets front. Det giver et klart og rummeligt lydbillede, der komplementerer den fyldige TV-oplevelse. Basfrekvenserne genereres af 2 kraftige subwoofere, der er integreret bag på TV'et.