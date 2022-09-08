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  • Verdens første ErgoSensor-skærm
  • Verdens første ErgoSensor-skærm
  • Verdens første ErgoSensor-skærm
  • Verdens første ErgoSensor-skærm
  • Verdens første ErgoSensor-skærm
  • Verdens første ErgoSensor-skærm
  • Verdens første ErgoSensor-skærm
  • Verdens første ErgoSensor-skærm

Udgået

BrillianceIPS LCD-skærm, LED-baggrundsbelysning

231P4QRYEB/00

Verdens første ErgoSensor-skærm
Den innovative Philips ErgoSensor-skærm er verdens første intelligente skærm, der kan give dig råd om, hvordan du skal sidde i en ergonomisk korrekt stilling ved din computerskærm
Se alle fordele

for en sund, produktiv arbejdsplads

Verdens første ErgoSensor-skærm

  • P-line

  • 23" (58,4 cm)

  • Full HD-skærm

ErgoSensor gør arbejdet sundere

Det er Philips' klare overbevisning, at arbejdet bør tilpasses til menneskerne og ikke omvendt. For at fremme en sundere og mere produktiv arbejdsplads har Philips udviklet verdens første innovative teknologi ved navn "ErgoSensor", der er indbygget i skærmen og kan registrere og måle brugeres adfærd. ErgoSensor rådgiver brugerne om, hvordan de skal sidde på en ergonomisk korrekt måde foran deres computer med en korrigerende feedback på optimal betragtningsafstand, ergonomisk nakkevinkel og en påmindelse om pause. Den sparer også op til 80 % af strømforbruget, hvis brugeren ikke er tilstede foran computeren, ved at slukke for skærmen.

IPS LED-vidvinkelteknologi giver nøjagtige billeder og farver

IPS LED-vidvinkelteknologi giver nøjagtige billeder og farver

IPS-skærme anvender avanceret teknologi, der giver dig ekstra brede betragtningsvinkler på 178/178 grader, så du kan se skærmen fra næsten enhver vinkel – selv i 90-graders pivottilstand! I modsætning til almindelige TN-paneler opnår du med IPS-skærme bemærkelsesværdigt skarpe billeder med levende farver, så den ikke alene er perfekt til fotos, film og søgning på nettet, men også til professionelle applikationer, der stiller krav om nøjagtige farver og ensartet lysstyrke til enhver tid.

DisplayPort giver lyd og video via et enkelt langt kabel

DisplayPort er et digitalt link fra PC til skærm uden konvertering. Det har højere ydeevne end DVI-standard og kan understøtte kabler på op til 15 meter og dataoverførsel på 10,8 Gbps/sek. Med denne høje ydeevne og nul forsinkelse får du de hurtigste billedbehandlings- og opdateringstider, hvilket gør DisplayPort til det bedste valg - ikke kun til almindelig kontor- og hjemmebrug, men også til krævende spil og film, videoredigering m.m. Der er også tænkt på driftskompatibilitet via brug af flere forskellige adaptere.

Tekniske specifikationer

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  • Eksperttips og inspiration.