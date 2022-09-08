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Udgået
231P4QRYES/00
P-line
23" (58,4 cm)
Full HD-skærm
Det er Philips' klare overbevisning, at arbejdet bør tilpasses til menneskerne og ikke omvendt. For at fremme en sundere og mere produktiv arbejdsplads har Philips udviklet verdens første innovative teknologi ved navn "ErgoSensor", der er indbygget i skærmen og kan registrere og måle brugeres adfærd. ErgoSensor rådgiver brugerne om, hvordan de skal sidde på en ergonomisk korrekt måde foran deres computer med en korrigerende feedback på optimal betragtningsafstand, ergonomisk nakkevinkel og en påmindelse om pause. Den sparer også op til 80 % af strømforbruget, hvis brugeren ikke er tilstede foran computeren, ved at slukke for skærmen.
IPS-skærme anvender avanceret teknologi, der giver dig ekstra brede betragtningsvinkler på 178/178 grader, så du kan se skærmen fra næsten enhver vinkel – selv i 90-graders pivottilstand! I modsætning til almindelige TN-paneler opnår du med IPS-skærme bemærkelsesværdigt skarpe billeder med levende farver, så den ikke alene er perfekt til fotos, film og søgning på nettet, men også til professionelle applikationer, der stiller krav om nøjagtige farver og ensartet lysstyrke til enhver tid.
DisplayPort er et digitalt link fra PC til skærm uden konvertering. Det har højere ydeevne end DVI-standard og kan understøtte kabler på op til 15 meter og dataoverførsel på 10,8 Gbps/sek. Med denne høje ydeevne og nul forsinkelse får du de hurtigste billedbehandlings- og opdateringstider, hvilket gør DisplayPort til det bedste valg - ikke kun til almindelig kontor- og hjemmebrug, men også til krævende spil og film, videoredigering m.m. Der er også tænkt på driftskompatibilitet via brug af flere forskellige adaptere.
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