ErgoSensor gør arbejdet sundere

Det er Philips' klare overbevisning, at arbejdet bør tilpasses til menneskerne og ikke omvendt. For at fremme en sundere og mere produktiv arbejdsplads har Philips udviklet verdens første innovative teknologi ved navn "ErgoSensor", der er indbygget i skærmen og kan registrere og måle brugeres adfærd. ErgoSensor rådgiver brugerne om, hvordan de skal sidde på en ergonomisk korrekt måde foran deres computer med en korrigerende feedback på optimal betragtningsafstand, ergonomisk nakkevinkel og en påmindelse om pause. Den sparer også op til 80 % af strømforbruget, hvis brugeren ikke er tilstede foran computeren, ved at slukke for skærmen.