Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Udgået
231TE4LB/00
Motivo
23" (58,4 cm)
Full HD-skærm
Hvide LED'er er Solid State-enheder, der lyser op til fuld, ensartet lysstyrke hurtigere og dermed sparer opstartstid. LED'erne er uden kviksølv. Det medfører mulighed for miljøvenligt genbrug og bortskaffelse. LED'erne giver også bedre mulighed for dæmpning af LCD-baggrundsbelysning og dermed superhøjt kontrastforhold. Det giver suveræn farvegengivelse takket være den ensartede lysstyrke over hele skærmen.
Der er indbygget en digital TV-tuner i skærmen, så der kan modtages og vises TV-signaler af høj kvalitet fra flere kilder.
Full HD-skærmen har en widescreen-opløsning på 1920 x 1080p. Det er den højeste opløsning for HD-kilder og giver den bedst mulige billedkvalitet. Den er fuldt ud fremtidssikret, da den understøtter 1080p-signaler fra alle kilder, herunder de nyeste som Blu-ray og avancerede HD-spilkonsoller. Signalbehandlingen er helt opgraderet, så den understøtter denne meget højere signalkvalitet og opløsning. Den producerer strålende flimmerfri progressive scanningsbilleder med fremragende lysstyrke og farver.
3.7
ud af 5
26
Anmeldelser
Ollie74
30/11/2014
United Kingdom
Bekræftet køber
tv
Good brand easy to use menu nice design good picture
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 231TE4LB LCD monitor, LED backlight
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 231TE4LB LCD monitor, LED backlight
Gucio
20/09/2012
Deutschland
Dieses Produkt ist sein Geld wert
Ich bin mit dem Monitor sehr zufrieden und kann ich nur weiter Empfehlen.Als einzige Manko was man verbessern Könnte ist die Stabilität zum Fuß des Monitors.Es wackelt sehr verdächtig und man hat das Gefühl dass es jeden Moment bricht.Aber da habe ich mir eine Abhilfe geschaffen.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 221TE4LB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 221TE4LB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung
James Bont
24/05/2020
Nederland
ZEER MOOI BEELD.
Zeer mooie beeld kwaliteit en geluid.Goede kwaliteit TV.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 221TE4LB LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 221TE4LB LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting