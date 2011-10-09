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Udgået
Ultratynd LED-skærm. Helt fortryllende.
Med et ultratyndt design og teknologier, der leverer skarpe og levende farver - Philips' Blade LED-skærm er et nyt niveau for moderne forfinelse
Blade
23" (58,4 cm)
C-line
Det nye udvalg af Philips-skærme bruger den seneste nye generation af Slim CCFL eller LED, som giver mulighed for et langt slankere design end den forrige generation. Det slanke udseende gør ikke blot skærmene æstetisk attraktive, men sparer også plads på skrivebordet!!
Hvide LED'er er Solid State-enheder, der lyser op til fuld, ensartet lysstyrke hurtigere og dermed sparer opstartstid. LED'erne er uden kviksølv. Det medfører mulighed for miljøvenligt genbrug og bortskaffelse. LED'erne giver også bedre mulighed for dæmpning af LCD-baggrundsbelysning og dermed superhøjt kontrastforhold. Det giver suveræn farvegengivelse takket være den ensartede lysstyrke over hele skærmen.
Turbotilstand aktiverer et overstyringskredsløb for at give den bedste responstid, reducere takkede kanter for objekter, der er i bevægelse på skærmen, forbedre kontrastforholdet mellem lys og mørke - denne profil giver den bedste spil- og filmoplevelse.
4.3
ud af 5
32
Anmeldelser
90%
anbefaler dette produkt
Ploughman
09/10/2011
United Kingdom
Slimline LED Monitor
Very pleased with my purchase,I am amazed how slim the monitor is. Full HD screen Brilliant colours ,easy to set up. I use it with my laptop
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Brilliance 234CL2SB LED Monitor
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Brilliance 234CL2SB LED Monitor
motiffmedia
09/10/2011
United Kingdom
Slimline LED Monitor
Very pleased with my purchase,I am amazed how slim the monitor is. Full HD screen Brilliant colours ,easy to set up. I use it with my laptop
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Brilliance 234CL2SB LED Monitor
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Brilliance 234CL2SB LED Monitor
joy61
08/09/2013
Italia
prodotto molto pratico con funzioni eccellenti
ottimo nella gestione delle due uscite video (analogico e hdmi)da usare su due computer differenti contemporaneamente. brillante nei colori. ottima risoluzione supportata. bello e simpatico ed elegante il quadro comandi. un po' debole la carcassa. nell'insieme : ottimo
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Brilliance 234CL2SB LED Monitor
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Brilliance 234CL2SB LED Monitor