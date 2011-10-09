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Udgået

BrillianceLED-skærm

234CL2SB/00

4.3

| (32) Anmeldelser | 90% anbefaler dette produkt

Ultratynd LED-skærm. Helt fortryllende.

Med et ultratyndt design og teknologier, der leverer skarpe og levende farver - Philips' Blade LED-skærm er et nyt niveau for moderne forfinelse

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Ultratynd LED-skærm. Helt fortryllende.

  • Blade

  • 23" (58,4 cm)

  • C-line

Ultratynd, glat og moderne

Det nye udvalg af Philips-skærme bruger den seneste nye generation af Slim CCFL eller LED, som giver mulighed for et langt slankere design end den forrige generation. Det slanke udseende gør ikke blot skærmene æstetisk attraktive, men sparer også plads på skrivebordet!!

LED-teknologi med naturlige, levende farver

Hvide LED'er er Solid State-enheder, der lyser op til fuld, ensartet lysstyrke hurtigere og dermed sparer opstartstid. LED'erne er uden kviksølv. Det medfører mulighed for miljøvenligt genbrug og bortskaffelse. LED'erne giver også bedre mulighed for dæmpning af LCD-baggrundsbelysning og dermed superhøjt kontrastforhold. Det giver suveræn farvegengivelse takket være den ensartede lysstyrke over hele skærmen.

SmartResponse - 2 ms opfriskning til hurtige spil

SmartResponse - 2 ms opfriskning til hurtige spil

Turbotilstand aktiverer et overstyringskredsløb for at give den bedste responstid, reducere takkede kanter for objekter, der er i bevægelse på skærmen, forbedre kontrastforholdet mellem lys og mørke - denne profil giver den bedste spil- og filmoplevelse.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.3

ud af 5

32

Anmeldelser

90%

anbefaler dette produkt

1

09/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

Slimline LED Monitor

Very pleased with my purchase,I am amazed how slim the monitor is. Full HD screen Brilliant colours ,easy to set up. I use it with my laptop

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Brilliance 234CL2SB LED Monitor

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Brilliance 234CL2SB LED Monitor

09/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

Slimline LED Monitor

Very pleased with my purchase,I am amazed how slim the monitor is. Full HD screen Brilliant colours ,easy to set up. I use it with my laptop

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Brilliance 234CL2SB LED Monitor

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Brilliance 234CL2SB LED Monitor

08/09/2013

Italia

Italia

prodotto molto pratico con funzioni eccellenti

ottimo nella gestione delle due uscite video (analogico e hdmi)da usare su due computer differenti contemporaneamente. brillante nei colori. ottima risoluzione supportata. bello e simpatico ed elegante il quadro comandi. un po' debole la carcassa. nell'insieme : ottimo

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Brilliance 234CL2SB LED Monitor

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Brilliance 234CL2SB LED Monitor

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