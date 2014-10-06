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Udgået
234E5QHAW/00
Levende billeder med AH-IPS-skærm
Denne flotte Philips-skærm med ultratynd ramme og AH-IPS-skærm giver dig fantastiske billeder med strålende farver. Med mobilt HD Link kan du også tilslutte din smartphone.
Ultratynd ramme
23" (58,4 cm)
MHL
Et par stereohøjttalere i høj kvalitet indbygget i en skærm. De kan være fremadrettede eller usynlige nedadrettede, opadrettede, bagudrettede osv. afhængigt af model og design.
Billedkvalitet betyder noget. Normale skærme leverer kvalitet, men du forventer mere. Denne skærm har en forbedret Full HD 1920 x 1080-opløsning. Med Full HD får du knivskarpe detaljer parret med høj lysstyrke, utrolig kontrast og realistiske farver, så du kan forvente et livagtigt billede.
3.7
ud af 5
12
Anmeldelser
Caldie
06/10/2014
United Kingdom
Bekræftet køber
great value, top quality
good design, very thin bezel, crisp colours and comes with speakers built in. also has both VGA and HDMI connections.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 234E5QHAW LCD monitor with SmartImage lite
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 234E5QHAW LCD monitor with SmartImage lite
goes
20/07/2015
Suisse
Bekræftet køber
Haelt was es verspricht
Passt auch farblich gut zum Mobiliar Technisch alles ok
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 274E5QHAW LCD-Monitor mit SmartImage Lite
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 274E5QHAW LCD-Monitor mit SmartImage Lite
JJSG
23/01/2014
España
Buena calidad de imagen.
Buena calidad de imagen. Cumple con creces. Buen precio para lo que ofrece. Los altavoces son mejorables, pero los tiene y son de agradecer. Apto para ps4 y juegos en general. Excelente calidad de imagen.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 234E5QHAW Monitor LCD con SmartImage Lite
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 234E5QHAW Monitor LCD con SmartImage Lite
Kræver en MHL-certificeret mobilenhed (ekstraudstyr) og MHL-kabel (medfølger ikke). Spørg din leverandør af MHL-enheder om kompatibilitet.
Standby/sluk energibesparende funktion for ErP gælder ikke for MHL-opladningsfunktionaliteten
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