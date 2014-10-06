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Udgået

LCD-skærm med SmartImage Lite

234E5QHAW/00

3.7

| (12) Anmeldelser

Levende billeder med AH-IPS-skærm

Denne flotte Philips-skærm med ultratynd ramme og AH-IPS-skærm giver dig fantastiske billeder med strålende farver. Med mobilt HD Link kan du også tilslutte din smartphone.

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med ultratynd ramme, MHL

Levende billeder med AH-IPS-skærm

  • Ultratynd ramme

  • 23" (58,4 cm)

  • MHL

MHL-kabel (valgfrit) muliggør afspilning af HD-videolyd

Indbyggede stereohøjttalere til multimedier

Et par stereohøjttalere i høj kvalitet indbygget i en skærm. De kan være fremadrettede eller usynlige nedadrettede, opadrettede, bagudrettede osv. afhængigt af model og design.

16:9 Full HD-skærm for klare, detaljerede billeder

Billedkvalitet betyder noget. Normale skærme leverer kvalitet, men du forventer mere. Denne skærm har en forbedret Full HD 1920 x 1080-opløsning. Med Full HD får du knivskarpe detaljer parret med høj lysstyrke, utrolig kontrast og realistiske farver, så du kan forvente et livagtigt billede.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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3.7

ud af 5

12

Anmeldelser

1

06/10/2014

United Kingdom

United Kingdom

Bekræftet køber

great value, top quality

good design, very thin bezel, crisp colours and comes with speakers built in. also has both VGA and HDMI connections.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 234E5QHAW LCD monitor with SmartImage lite

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 234E5QHAW LCD monitor with SmartImage lite

20/07/2015

Suisse

Suisse

Bekræftet køber

Haelt was es verspricht

Passt auch farblich gut zum Mobiliar Technisch alles ok

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 274E5QHAW LCD-Monitor mit SmartImage Lite

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 274E5QHAW LCD-Monitor mit SmartImage Lite

23/01/2014

España

España

Buena calidad de imagen.

Buena calidad de imagen. Cumple con creces. Buen precio para lo que ofrece. Los altavoces son mejorables, pero los tiene y son de agradecer. Apto para ps4 y juegos en general. Excelente calidad de imagen.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 234E5QHAW Monitor LCD con SmartImage Lite

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 234E5QHAW Monitor LCD con SmartImage Lite

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Kræver en MHL-certificeret mobilenhed (ekstraudstyr) og MHL-kabel (medfølger ikke). Spørg din leverandør af MHL-enheder om kompatibilitet.

  2. Standby/sluk energibesparende funktion for ErP gælder ikke for MHL-opladningsfunktionaliteten

  3. "IPS"-ordmærket/-varemærket og relaterede patenter på teknologier tilhører deres respektive ejere.