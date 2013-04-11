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Udgået
Fantastisk underholdning på din HDMI LED-skærm
Denne store og elegante 234EL2 HDMI Full HD LED-multimedieskærm med stilfulde SmartTouch-betjeningsknapper er klar til at trække dig ind i spil- og filmverdenen.
23'' (58,4 cm) E-line
Full HD
Et attraktivt, elegant, blankt finish, der passer til og supplerer din indretning.
Philips' nem billedformatkontrol bruges til at skifte mellem 4:3-format og bredformat og tilbage igen for at tilpasse skærmens billedformat til dit indhold. Brug det til at se brede dokumenter uden at scrolle, se bredformatsfiler i bredformattilstand, eller se indhold i originalt 4:3-format uden forvrængning.
Nyd skarp og krystalklar billedkvalitet, der giver dit publikum en ægte, mindeværdig visuel oplevelse. Dine seere forkæles med uovertruffen video med en fantastisk farveskala og markedets skarpeste billeder.
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4.3
ud af 5
60
Anmeldelser
89%
anbefaler dette produkt
graysongreen
11/04/2013
United Kingdom
Great value monitor with everything you need
I use this monitor every working day and it has transformed my daily routine by providing an easy to use, crystal-clear worktop. I also use it for movies and tv catch-up so all in all it is excellent value.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 244EL2SB LED monitor with HDMI
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 244EL2SB LED monitor with HDMI
LESBIGBO
09/04/2013
United Kingdom
spledid picture qualit
Hi HAVE FOUND THIS MONITOR DO GOOD I NO LONGER WATCH MOVIES ON THE LARGER TV WATCH ON HERE INSTEAD aLSO HAVE STARTED ONLINE GAMING SO MUCH BETTER
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 244EL2SB LED monitor with HDMI
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 244EL2SB LED monitor with HDMI
WrinklyRocker
24/07/2012
United Kingdom
Smart Monitor
Nice sleek smooth design, Great picture, Simply the bestist monitor I've ever owned or used.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 234EL2SB LED monitor with HDMI, Audio, SmartTouch
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 234EL2SB LED monitor with HDMI, Audio, SmartTouch