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Udgået

3D LCD-skærm, LED-baggrundsbelysning

236G3DHSB/00

4.7
| (7) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt
Oplev 3D-spil på din store skærm
Fordyb dig i 3D-spil på Philips 236G LED-skærmen. Med stor skærm, flimmerfri 3D-briller og flere HDMI-indgange er spil nu blevet endnu mere spændende!
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Oplev 3D-spil på din store skærm

  • G-line

  • 23" (58,4 cm)

  • 3D, FPR-briller

Easy 3D for en flimmerfri spiloplevelse

Easy 3D sikrer, at du får mange timers komfort, når du ser 3D, takket være den flimmerfri ydelse med få ekkobilleder. De kompatible 3D-briller er meget lette og kræver ikke batterier. Nyd 3D hjemme hos dig selv!

Flimmerfri 3D-briller gør visningen behagelig

Bliv underholdt med de lette, brugervenlige polariserede 3D-briller. Disse flimmerfri 3D-briller er ikke bare nemme at udskifte at vedligeholde, de er også rimelige i pris, så hele familien endelig har mulighed for at få hver deres par briller. Da der ikke skal bruges batterier eller kabler, kan du nu endelig kigge, lige så længe du vil.

Lav 2D om til 3D med adgang med direkte tast

Omdan din 2D-samling til 3D med et tryk på en knap! Du har nem adgang via en genvejstast på facetten til denne funktion, som vil genopfinde dine foretrukne 2D-spil, -film og -videoer til 3D.

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Anmeldelser

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4.7

ud af 5

7

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produkt

3
2
1

08/09/2013

Italia

Italia

Prodotto eccellente e molto affidabile

Monitor affidabile e molto performante. Il display consente una visione molto precisa e dettagliata delle immagini, con contorni perfetti, senza sbavature o colori fuori registro. Impeccabile la visione 3D e l'HD a 1920x1080 con le porte HDMI. Nella confezione d'acquisto erano compresi gli occhiali attivi 3D G-line, che non hanno bisogno di presentazione, per la loro resa e precisione. Un prodotto, insomma, nella piena tradizione Philips.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 273G3DHSB 3D LCD monitor, LED backlight

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 273G3DHSB 3D LCD monitor, LED backlight

23/04/2013

France

France

Bon produit à condition .... !

La Société "Philips" fournit avec cet écran un logiciel pour utiliser la 3D. Il serait bon et logique, que le SAV connaisse ce logiciel. Ne trouvant pas de solution et pensant que mon écran était en panne, , la Société "Philips" a procédé à un échange (logistique parfaite). Ayant le même problème avec ce nouvel écran, j'ai donc contacté la Société "Tridef" qui m'a donné la solution. Problème résolu, maintenant c'est un écran EXCELLENT

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 273G3DHSB 3D LCD monitor, LED backlight

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 273G3DHSB 3D LCD monitor, LED backlight

16/04/2013

Italia

Italia

ottimo

Un ottimo prodotto e facile da configurare sono molto soddisfatto

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 236G3DHSB Monitor LCD 3D, retroilluminazione LED

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 236G3DHSB Monitor LCD 3D, retroilluminazione LED

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  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Hvis du oplever ubehag som f.eks. svimmelhed, hovedpine eller desorientering anbefaler vi, at du ikke ser 3D i længere tid ad gangen.

  2. Forældre bør holde øje med deres børn, mens de ser 3D, og sikre sig, at de ikke oplever ubehag som nævnt ovenfor. Det anbefales, at børn under 6 år ikke ser 3D.

  3. Læs instruktionsmanualen omhyggeligt for at lære mere om 3D og sundhed

  4. Læs mere om VGA-kort og andre krav til 3D-betjening på www.philips.com/support.