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Udgået
G-line
23" (58,4 cm)
3D, FPR-briller
Easy 3D sikrer, at du får mange timers komfort, når du ser 3D, takket være den flimmerfri ydelse med få ekkobilleder. De kompatible 3D-briller er meget lette og kræver ikke batterier. Nyd 3D hjemme hos dig selv!
Bliv underholdt med de lette, brugervenlige polariserede 3D-briller. Disse flimmerfri 3D-briller er ikke bare nemme at udskifte at vedligeholde, de er også rimelige i pris, så hele familien endelig har mulighed for at få hver deres par briller. Da der ikke skal bruges batterier eller kabler, kan du nu endelig kigge, lige så længe du vil.
Omdan din 2D-samling til 3D med et tryk på en knap! Du har nem adgang via en genvejstast på facetten til denne funktion, som vil genopfinde dine foretrukne 2D-spil, -film og -videoer til 3D.
4.7
ud af 5
7
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
DrLuis1937
08/09/2013
Italia
Prodotto eccellente e molto affidabile
Monitor affidabile e molto performante. Il display consente una visione molto precisa e dettagliata delle immagini, con contorni perfetti, senza sbavature o colori fuori registro. Impeccabile la visione 3D e l'HD a 1920x1080 con le porte HDMI. Nella confezione d'acquisto erano compresi gli occhiali attivi 3D G-line, che non hanno bisogno di presentazione, per la loro resa e precisione. Un prodotto, insomma, nella piena tradizione Philips.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 273G3DHSB 3D LCD monitor, LED backlight
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 273G3DHSB 3D LCD monitor, LED backlight
Jean87
23/04/2013
France
Bon produit à condition .... !
La Société "Philips" fournit avec cet écran un logiciel pour utiliser la 3D. Il serait bon et logique, que le SAV connaisse ce logiciel. Ne trouvant pas de solution et pensant que mon écran était en panne, , la Société "Philips" a procédé à un échange (logistique parfaite). Ayant le même problème avec ce nouvel écran, j'ai donc contacté la Société "Tridef" qui m'a donné la solution. Problème résolu, maintenant c'est un écran EXCELLENT
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 273G3DHSB 3D LCD monitor, LED backlight
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 273G3DHSB 3D LCD monitor, LED backlight
lince8579
16/04/2013
Italia
ottimo
Un ottimo prodotto e facile da configurare sono molto soddisfatto
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 236G3DHSB Monitor LCD 3D, retroilluminazione LED
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 236G3DHSB Monitor LCD 3D, retroilluminazione LED
Hvis du oplever ubehag som f.eks. svimmelhed, hovedpine eller desorientering anbefaler vi, at du ikke ser 3D i længere tid ad gangen.
Forældre bør holde øje med deres børn, mens de ser 3D, og sikre sig, at de ikke oplever ubehag som nævnt ovenfor. Det anbefales, at børn under 6 år ikke ser 3D.
Læs instruktionsmanualen omhyggeligt for at lære mere om 3D og sundhed
Læs mere om VGA-kort og andre krav til 3D-betjening på www.philips.com/support.