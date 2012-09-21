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Udgået

LED-skærm

236V3LSB/00

4.5

| (15) Anmeldelser | 93% anbefaler dette produkt

Nyd fremragende LED-billeder i levende farver

Det er en fornøjelse at bruge denne attraktive, slanke skærm. Vigtige funktioner som SmartContrast, der sikrer varme, klare billeder, gør den til et godt valg!

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Nyd fremragende LED-billeder i levende farver

  • V-line

  • 23" (58,4 cm)

Energy Star betyder effektiv energiudnyttelse og et lavt strømforbrug

Energy Star er et amerikansk EPA-sponsoreret energieffektivitetsprogram, der også er indført i mange andre lande. Energy Star-certificering sikrer, at du køber et produkt, der lever op til de seneste standarder for strømeffektivitet, og som fungerer med den maksimale strømeffektivitet på alle betjeningsniveauer. Nye Philips-skærme er certificeret efter specifikationerne i Energy Star 5.0 og lever op til eller overgår standarden. I sleep-tilstand kræver Energy Star 5.0 f.eks. mindre end 1 watt strømforbrug, hvorimod Philips-skærme forbruger mindre end 0,5 watt. Du kan få flere oplysninger på www.energystar.gov

SmartContrast på 10000000:1, der sikrer forbløffende fyldige sorte detaljer

Du vil have LCD-fladskærmen med den højeste kontrast og de mest levende billeder. Avanceret videobehandling fra Philips kombineret med unik teknologi, der giver voldsom nedtoning og fremmer baggrundsbelysningen, skaber levende billeder. SmartContrast forøger kontrasten med enestående sortniveau og nøjagtig gengivelse af mørke skygger og farver. Det giver et klart, livagtigt billede med høj kontrast og levende farver.

16:9 Full HD-skærm giver den bedste TV-oplevelse

Full HD-skærmen har en widescreen-opløsning på 1920 x 1080p. Det er den højeste opløsning for HD-kilder og giver den bedst mulige billedkvalitet. Den er fuldt ud fremtidssikret, da den understøtter 1080p-signaler fra alle kilder, herunder de nyeste som Blu-ray og avancerede HD-spilkonsoller. Signalbehandlingen er helt opgraderet, så den understøtter denne meget højere signalkvalitet og opløsning. Den producerer strålende flimmerfri progressive scanningsbilleder med fremragende lysstyrke og farver.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.5

ud af 5

15

Anmeldelser

93%

anbefaler dette produkt

2
1

21/09/2012

United Kingdom

United Kingdom

philips led monitor 236v3lsb

VERY GOOD PICTURE QUALITY, VERY SMOOTH. WELL BUILT. HD PICTURE GREAT. IF YOU WANT A GOOD MONITOR, LOOK NO FURTHER.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 236V3LSB LED monitor

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 236V3LSB LED monitor

12/05/2012

Deutschland

Deutschland

Top Monitor

Der Monitor ist super! Preis und Qualität stimmen. Auch der sehr niedrige Energieverbrauch ist sehr gut.Ich würde ihn immer wieder kaufen.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 226V3LSB LED monitor

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 226V3LSB LED monitor

08/11/2019

Italia

Italia

qualita' prodotto

ottimo prodotto. sarei interessato che qualcuno mi scrivess dove si trovano i suoi driver. grazie

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 236V3LSB LED monitor

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 236V3LSB LED monitor

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