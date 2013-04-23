ProdukterSupport

Betal senere med Klarna

Registrer dig og få 75kr. rabat

Gratis fragt fra 300 DKK

30 dages fortrydelsesret

Alle serier

  • Nyd fremragende LED-billeder i levende farver
  • Nyd fremragende LED-billeder i levende farver
  • Nyd fremragende LED-billeder i levende farver
  • Nyd fremragende LED-billeder i levende farver
  • Nyd fremragende LED-billeder i levende farver
  • Nyd fremragende LED-billeder i levende farver

Udgået

LCD-skærm med LED-baggrundsbelysning

236V4LHAB/00

4.3
| (6) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt
Nyd fremragende LED-billeder i levende farver
Nyd levende LED-billeder med denne flotte skærm i skinnende design. Med HDMI og stereohøjttalere. Et rigtig godt valg!
Se alle fordele

med stereohøjttalere

Nyd fremragende LED-billeder i levende farver

  • V-line

  • 23" (58,4 cm)

LED-teknologi med levende farver

Hvide LED'er er Solid State-enheder, der lyser op til fuld, ensartet lysstyrke hurtigere og dermed sparer opstartstid. LED'erne er uden kviksølv. Det medfører mulighed for miljøvenligt genbrug og bortskaffelse. LED'erne giver også bedre mulighed for dæmpning af LCD-baggrundsbelysning og dermed superhøjt kontrastforhold. Det giver suveræn farvegengivelse takket være den ensartede lysstyrke over hele skærmen.

Kraftig lyd med 2x2 watt RMS-højttalere

Nu kan du nyde alle dine multimedier og sociale programmer med stereolyd. Disse indbyggede højttalere giver ikke bare fantastisk lyd, de hjælper dig også med at slippe af ledningsrodet spare plads på skrivebordet.

Nem justering af skærmydeevne med SmartControl Lite

SmartControl Lite er næste generation inden for skærmstyringssoftware med 3D-ikonbaseret brugergrænseflade. Det giver brugeren mulighed for at finjustere de fleste parametre for skærmen som f.eks. farver, lysstyrke, skærmkalibrering, multimedier, id-administration osv. ved brug af musen.

Tekniske specifikationer

Få support til dette produkt

Find ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger, sikkerhedsoplysninger og tip

Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

4.3

ud af 5

6

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produkt

3
2
1

23/04/2013

Deutschland

Deutschland

top gerät

Super Bild, tolle Farben, Ton könnte besser sein. Installation einfach und schnell. Design klar und funktionell. Absolut zu empfehlen.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 236V4LHAB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 236V4LHAB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung

03/07/2013

France

France

trés bon écran mais il y a des mais

Écran très bien protégé à l'achat et un fonctionnement très correct dans n’importe quelle situation surtout pour son prix intéressant pour un 23ˮ. Petit problèmes de réaction dans l’OSD et de disposition des boutons difficilement reconnaissables.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 236V4LHAB Moniteur LCD avec rétroéclairage LED

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 236V4LHAB Moniteur LCD avec rétroéclairage LED

09/09/2013

Italia

Italia

E' un prodotto con buon rapporto prezzo-prestazioni.

Consiglierei di acquistarlo per le sue caratteristiche performanti.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 236V4LHAB Monitor LCD con retroilluminazione LED

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 236V4LHAB Monitor LCD con retroilluminazione LED

Tilmeld dig Philips' nyhedsbrev for at få eksklusive tilbud

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.

Jeg vil gerne modtage markedsføringskommunikation – baseret på mine præferencer og min adfærd – om Philips produkter, tjenester, events og kampagner. Jeg kan nemt afmelde mig når som helst!

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.