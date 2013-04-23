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Udgået
V-line
23" (58,4 cm)
Hvide LED'er er Solid State-enheder, der lyser op til fuld, ensartet lysstyrke hurtigere og dermed sparer opstartstid. LED'erne er uden kviksølv. Det medfører mulighed for miljøvenligt genbrug og bortskaffelse. LED'erne giver også bedre mulighed for dæmpning af LCD-baggrundsbelysning og dermed superhøjt kontrastforhold. Det giver suveræn farvegengivelse takket være den ensartede lysstyrke over hele skærmen.
Nu kan du nyde alle dine multimedier og sociale programmer med stereolyd. Disse indbyggede højttalere giver ikke bare fantastisk lyd, de hjælper dig også med at slippe af ledningsrodet spare plads på skrivebordet.
SmartControl Lite er næste generation inden for skærmstyringssoftware med 3D-ikonbaseret brugergrænseflade. Det giver brugeren mulighed for at finjustere de fleste parametre for skærmen som f.eks. farver, lysstyrke, skærmkalibrering, multimedier, id-administration osv. ved brug af musen.
4.3
ud af 5
6
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
Alfredo
23/04/2013
Deutschland
top gerät
Super Bild, tolle Farben, Ton könnte besser sein. Installation einfach und schnell. Design klar und funktionell. Absolut zu empfehlen.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 236V4LHAB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 236V4LHAB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung
rem47
03/07/2013
France
trés bon écran mais il y a des mais
Écran très bien protégé à l'achat et un fonctionnement très correct dans n’importe quelle situation surtout pour son prix intéressant pour un 23ˮ. Petit problèmes de réaction dans l’OSD et de disposition des boutons difficilement reconnaissables.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 236V4LHAB Moniteur LCD avec rétroéclairage LED
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 236V4LHAB Moniteur LCD avec rétroéclairage LED
ingvitale56
09/09/2013
Italia
E' un prodotto con buon rapporto prezzo-prestazioni.
Consiglierei di acquistarlo per le sue caratteristiche performanti.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 236V4LHAB Monitor LCD con retroilluminazione LED
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 236V4LHAB Monitor LCD con retroilluminazione LED