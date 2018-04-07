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Udgået
237E7QDSB/00
Levende farver, skarpe detaljer
Denne fantastiske skærm i bredformat kan byde på levende farver og sprøde detaljer pakket ind i et elegance-inspireret design, så den får et lyst og friskt udseende i ethvert hjem eller på ethvert kontor.
E Line
23" (58,4 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Philips-skærme med LED-baggrundsbelysning er uden kviksølv (som er ét af de mest giftige, naturlige stoffer for mennesker og dyr). Det mindsker skærmens miljøbelastning i hele produktets levetid, lige fra fremstilling til bortskaffelse.
På grund af den særlige styring af lysstyrke på LED-baggrundsbelyste skærme oplever nogle brugere flimmer på skærmen, hvilker gør øjnene trætte. Philips' flimmerfrie teknologi anvender en ny løsning til at regulere lysstyrke og reducere flimmeret, så du får en mere behagelig oplevelse.
3.8
ud af 5
4
Anmeldelser
dude
07/04/2018
United Kingdom
Value for money
Given the price.. I don't see how you can do better? It works.
Denne anmeldelse blev foretaget for 237E7QDSB LCD monitor
Denne anmeldelse blev foretaget for 237E7QDSB LCD monitor
Rody
27/02/2017
Italia
Bekræftet køber
Rapporto qualità/prezzo davvero eccellente
Trovo il rapporto qualità/prezzo davvero eccellente.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 227E7QDSB Monitor LCD
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 227E7QDSB Monitor LCD
Peter57
28/11/2016
Suisse
Bekræftet køber
Super schöner Bildschirm
Ich habe den Bildschirm gekauft, um das Erscheinungsbild vom 15 Zoll Laptop zu verbessern. Hat alles super geklappt mit dem anschliessen.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 237E7QDSB LCD-Monitor
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 237E7QDSB LCD-Monitor
Denne Philips skærm er MHL-certificeret. Hvis MHL-enheden ikke forbindes eller fungerer korrekt, skal du dog tjekke ofte stillede spørgsmål for din MHL-enhed eller henvende dig til forhandleren for at få hjælp. Producenten af din MHL-enhed har muligvis en politik om, at du skal købe deres mærke MHL-kabel eller -adapter, for at enheden kan fungere
Kræver en MHL-certificeret mobilenhed (ekstraudstyr) og MHL-kabel (medfølger ikke). Spørg din leverandør af MHL-enheder om kompatibilitet.
Standby/sluk energibesparende funktion for ErP gælder ikke for MHL-opladningsfunktionaliteten
Du kan finde en komplet liste over MHL-aktiverede produkter på www.mhlconsortiun.org
"AH-IPS"-ordmærket/-varemærket og relaterede patenter på teknologier tilhører deres respektive ejere.
Reaktionstidsværdi svarende til SmartResponse