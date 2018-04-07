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Udgået

LCD-skærm

237E7QDSB/00

3.8

| (4) Anmeldelser

Levende farver, skarpe detaljer

Denne fantastiske skærm i bredformat kan byde på levende farver og sprøde detaljer pakket ind i et elegance-inspireret design, så den får et lyst og friskt udseende i ethvert hjem eller på ethvert kontor.

Se alle fordele

i et elegant design

Levende farver, skarpe detaljer

  • E Line

  • 23" (58,4 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Miljøvenligt display uden kviksølv

Philips-skærme med LED-baggrundsbelysning er uden kviksølv (som er ét af de mest giftige, naturlige stoffer for mennesker og dyr). Det mindsker skærmens miljøbelastning i hele produktets levetid, lige fra fremstilling til bortskaffelse.

Lavt strømforbrug sparer på elregningerne

Mindre øjentræthed med flimmerfri teknologi

På grund af den særlige styring af lysstyrke på LED-baggrundsbelyste skærme oplever nogle brugere flimmer på skærmen, hvilker gør øjnene trætte. Philips' flimmerfrie teknologi anvender en ny løsning til at regulere lysstyrke og reducere flimmeret, så du får en mere behagelig oplevelse.

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Anmeldelser

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3.8

ud af 5

4

Anmeldelser

3
2

07/04/2018

United Kingdom

United Kingdom

Value for money

Given the price.. I don't see how you can do better? It works.

Denne anmeldelse blev foretaget for 237E7QDSB LCD monitor

Denne anmeldelse blev foretaget for 237E7QDSB LCD monitor

27/02/2017

Italia

Italia

Bekræftet køber

Rapporto qualità/prezzo davvero eccellente

Trovo il rapporto qualità/prezzo davvero eccellente.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 227E7QDSB Monitor LCD

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 227E7QDSB Monitor LCD

28/11/2016

Suisse

Suisse

Bekræftet køber

Super schöner Bildschirm

Ich habe den Bildschirm gekauft, um das Erscheinungsbild vom 15 Zoll Laptop zu verbessern. Hat alles super geklappt mit dem anschliessen.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 237E7QDSB LCD-Monitor

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 237E7QDSB LCD-Monitor

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Denne Philips skærm er MHL-certificeret. Hvis MHL-enheden ikke forbindes eller fungerer korrekt, skal du dog tjekke ofte stillede spørgsmål for din MHL-enhed eller henvende dig til forhandleren for at få hjælp. Producenten af din MHL-enhed har muligvis en politik om, at du skal købe deres mærke MHL-kabel eller -adapter, for at enheden kan fungere

  2. Kræver en MHL-certificeret mobilenhed (ekstraudstyr) og MHL-kabel (medfølger ikke). Spørg din leverandør af MHL-enheder om kompatibilitet.

  3. Standby/sluk energibesparende funktion for ErP gælder ikke for MHL-opladningsfunktionaliteten

  4. Du kan finde en komplet liste over MHL-aktiverede produkter på www.mhlconsortiun.org

  5. "AH-IPS"-ordmærket/-varemærket og relaterede patenter på teknologier tilhører deres respektive ejere.

  6. Reaktionstidsværdi svarende til SmartResponse