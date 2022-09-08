Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Udgået
239C4QSB/00
Blade 2
23" (58,4 cm)
Full HD-skærm
IPS-skærme anvender avanceret teknologi, der giver dig ekstra brede betragtningsvinkler på 178/178 grader, så du kan se skærmen fra næsten enhver vinkel – selv i 90-graders pivottilstand! I modsætning til almindelige TN-paneler opnår du med IPS-skærme bemærkelsesværdigt skarpe billeder med levende farver, så den ikke alene er perfekt til fotos, film og søgning på nettet, men også til professionelle applikationer, der stiller krav om nøjagtige farver og ensartet lysstyrke til enhver tid.
SmartImage er en eksklusiv, førende Philips-teknologi, der analyserer det indhold, der vises på skærmen, og giver optimeret skærmydeevne. Denne brugervenlige grænseflade giver dig mulighed for at vælge mellem en række tilstande, f.eks. Kontor, Billede, Underholdning, Sparetilstand osv., så det passer til den aktuelle anvendelse. SmartImage optimerer på dynamisk vis kontrast, farvemætning og skarphed for billeder og video, så du får en ultimativ skærmydeevne. Indstillingen Sparetilstand giver store strømbesparelser. Det hele er i realtid og med tryk på blot én knap!
Det nye udvalg af Philips-skærme bruger den seneste nye generation af ultraslanke LED'er, som giver mulighed for et langt slankere design end den forrige generation. Det slanke udseende gør ikke blot skærmene æstetisk attraktive, men sparer også plads på skrivebordet!!
Anmeldelser