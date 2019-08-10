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Udgået
240B7QPTEB/01
Klare visninger, effektiv ydeevne
PowerSensor-skærmen fra Philips med 85 % genbrugsplastik og et kabinet uden PVC og BFR er perfekt til at sikre miljøvenlig produktivitet
B Line
24 (24,1"/61,1 cm diag.)
1920 x 1200 (WUXGA)
PowerSensor er en indbygget "menneskedetektor", der udsender og modtager uskadelige infrarøde signaler for at bestemme, om en bruger er til stede. Sensoren reducerer automatisk skærmens lysstyrke, når brugeren fjerner sig fra skrivebordet, hvilket reducerer energiomkostningerne med op til 70 % og forlænger skærmens levetid.
IPS-skærme anvender avanceret teknologi, der giver dig ekstra brede betragtningsvinkler på 178/178 grader, så du kan se skærmen fra næsten enhver vinkel – selv i 90-graders pivottilstand! I modsætning til almindelige TN-paneler opnår du med IPS-skærme bemærkelsesværdigt skarpe billeder med levende farver, så den ikke alene er perfekt til fotos, film og søgning på nettet, men også til professionelle applikationer, der stiller krav om nøjagtige farver og ensartet lysstyrke til enhver tid.
Med DisplayPort-udgang kan du tilslutte flere skærme med høj opløsning med et enkelt kabel fra din første skærm til PC'en. Evnen til at sammenkæde flere skærme giver dig mulighed for at få et rent skrivebord uden besværet med ledninger over det hele.
5.0
ud af 5
1
Anmeldelse
100%
anbefaler dette produkt
jackie58
10/08/2019
Italia
un po' difficile da configurare
un po' difficile da configurare, il cavo USB era difettoso lo ho dovuto sostituire. ma rimane sempre al top dei monitor lcd
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Brilliance 241B7QPTEB Monitor LCD con PowerSensor
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Brilliance 241B7QPTEB Monitor LCD con PowerSensor
"IPS"-ordmærket/-varemærket og relaterede patenter på teknologier tilhører deres respektive ejere.
EPEAT-klassificering er kun gyldig, hvis Philips registrerer produktet. Gå til https://www.epeat.net/ for at se dit lands registreringsstatus.
Hurtig opladning overholder USB BC 1.2 standard
Reaktionstidsværdi svarende til SmartResponse