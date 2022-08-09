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Udgået
243S7EJMB/01
Væsentlige og pålidelige funktioner,
Vores S Line-skærm sikrer effektivitet på professionelt niveau. En IPS-vidvinkelskærm med SoftBlue-teknologi er fantastisk mht. produktivitet og dine øjnes velbefindende. Den rammeløse skærm, som kan justeres i højden, gør det muligt at vippe flere skærme og opnå en udvidet visning.
S-line
24 (23,8" / 60,5 cm diag.)
1920 x 1080 (Full HD)
Med en stor mængde tilslutningsmuligheder er disse Philips-skærme udstyret med flere tilslutninger som f.eks. VGA, DisplayPort eller universelt HDMI-stik, der gør dig i stand til at nyde ukomprimeret video- og lydindhold i høj opløsning. USB-tilslutninger sikrer, at du kan nyde fantastisk hastighed for dataoverførsler, mens du har globale tilslutningsmuligheder. Uanset hvilken kilde du bruger, kan du være sikker på, at denne Philips-skærm vil sikre, at din investering ikke bliver forældet i den nærmeste fremtid!
SoftBlue LED-teknologi anvender en intelligent teknologi til at reducere skadeligt, blåt kortbølgelys uden at påvirke skærmens farve eller billede. SoftBlue LED-teknologi er godkendt af det internationale testinstitut TÜV Rheinland til at kunne reducere skadeligt blåt lys.
På grund af den særlige styring af lysstyrke på LED-baggrundsbelyste skærme oplever nogle brugere flimmer på skærmen, hvilker gør øjnene trætte. Philips' flimmerfrie teknologi anvender en ny løsning til at regulere lysstyrke og reducere flimmeret, så du får en mere behagelig oplevelse.
3.6
ud af 5
7
Anmeldelser
Repetro46
09/08/2022
Italia
Bekræftet køber
Philips non si smentisce mai
Prodotto ben costrito e solido Funzionamento impeccabile con scheda NVIDIA RTX 1000 Colori piacevoli e realistici Dotazione cavi completa
Fordele
compatto
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 223S7EJMB Monitor LCD con tecnologia SoftBlue
Dato for brug 2021-07-09
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 223S7EJMB Monitor LCD con tecnologia SoftBlue
Dato for brug 2021-07-09
matti157
16/02/2018
Italia
Monitor ottimo per il lavoro quotidiano e molto completo
Forse l'unico monitor a prezzo accessibile con VGA, HDMI e displayport! In più integra un comodo HUB USB a 4 porte. La qualità video è ottima, rispetto ai monitor Philips della serie V qua si è su un altro pianeta a livello di nitidezza dell'immagine e saturazione dei colori. Dovendone montare molti all'anno avrei preferito che venisse mantenuto l'aggancio rapido della base al monitor, senza le viti (vedi Philips 240S)
Denne anmeldelse blev foretaget for 243S7EJMB Monitor LCD con tecnologia SoftBlue
Denne anmeldelse blev foretaget for 243S7EJMB Monitor LCD con tecnologia SoftBlue
Kazunga
21/01/2021
Portugal
Bekræftet køber
Excelente Imagem
O que gosto menos. A fraca qualidade de som stereo
Ulemper
Qualidade de Som
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 243S7EJMB Monitor LCD com tecnologia SoftBlue
Dato for brug 2019-12-21
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 243S7EJMB Monitor LCD com tecnologia SoftBlue
Dato for brug 2019-12-21
"IPS"-ordmærket/-varemærket og relaterede patenter på teknologier tilhører deres respektive ejere.
Reaktionstidsværdi svarende til SmartResponse
NTSC-område baseret på CIE1976
sRGB-område baseret på CIE1931
EPEAT-klassificering er kun gyldig, hvis Philips registrerer produktet. Gå til https://www.epeat.net/ for at se dit lands registreringsstatus.
Hurtig opladning overholder USB BC 1.2 standard