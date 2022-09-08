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Udgået
246E9QSB/00
Fantastiske farver og stilfuldt design
Philips E-line-skærmen har et elegant design med enestående billedydelse. Full HD-skærmen med tynd ramme og Ultra Wide-Color-teknologi gør grafikken helt virkelighedstro. Nyd enestående billeder i et stilfuldt design.
E Line
24 (23,8" / 60,5 cm diag.)
1920 x 1080 (Full HD)
IPS-skærme anvender avanceret teknologi, der giver dig ekstra brede betragtningsvinkler på 178/178 grader, så du kan se skærmen fra næsten enhver vinkel. I modsætning til almindelige TN-paneler opnår du med IPS-skærme bemærkelsesværdigt skarpe billeder med levende farver, så de ikke alene er perfekt til fotos, film og søgning på nettet, men også til professionelle applikationer, der stiller krav om nøjagtige farver og ensartet lysstyrke til enhver tid.
Billedkvalitet betyder noget. Normale skærme leverer kvalitet, men du forventer mere. Denne skærm har en forbedret Full HD 1920 x 1080-opløsning. Med Full HD får du knivskarpe detaljer parret med høj lysstyrke, utrolig kontrast og realistiske farver, så du kan forvente et livagtigt billede.
"Philips bestræber sig på at bruge bæredygtige og miljøvenlige materialer i alle vores skærme. Til alle faste plastikdele, dele af metalkabinetter og emballeringsmaterialer anvendes 100 % genanvendeligt materiale. I udvalgte modeller benytter vi op til 65 % genbrugsplastik. Streng overholdelse af RoHS-standarderne sikrer en væsentlig reduktion eller komplet eliminering af giftige stoffer som f.eks. bly. Indholdet af kviksølv i skærme med CCFL-baggrundsbelysning er reduceret betydeligt, og det er helt elimineret i skærme med LED-baggrundsbelysning.
Anmeldelser
"IPS"-ordmærket/-varemærket og relaterede patenter på teknologier tilhører deres respektive ejere.
Reaktionstidsværdi svarende til SmartResponse
NTSC-område baseret på CIE1976
sRGB-område baseret på CIE1931
Skærmens udseende kan afvige fra illustrationerne.