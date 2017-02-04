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Udgået
246V5LSB/00
V-line
24" (61 cm)
Hvide LED'er er Solid State-enheder, der lyser op til fuld, ensartet lysstyrke hurtigere og dermed sparer opstartstid. LED'erne er uden kviksølv. Det medfører mulighed for miljøvenligt genbrug og bortskaffelse. LED'erne giver også bedre mulighed for dæmpning af LCD-baggrundsbelysning og dermed superhøjt kontrastforhold. Det giver suveræn farvegengivelse takket være den ensartede lysstyrke over hele skærmen.
SmartControl Lite er næste generation inden for skærmstyringssoftware med 3D-ikonbaseret brugergrænseflade. Det giver brugeren mulighed for at finjustere de fleste parametre for skærmen som f.eks. farver, lysstyrke, skærmkalibrering, multimedier, id-administration osv. ved brug af musen.
SmartContrast Philips-teknologi, der analyserer det indhold, du får vist, og automatisk justerer farver og styrer baggrundsbelysningens lysstyrke for dynamisk at forbedre kontrasten. På den måde får du den bedste kvalitet digitale billeder og video, samt når du spiller spil med mange mørke nuancer. Hvis du vælger sparetilstand, justeres kontrasten, og baggrundsbelysningen finjusteres, så du får en helt perfekt visning af hverdagens programmer på kontoret og mindre strømforbrug.
3.6
ud af 5
16
Anmeldelser
User12345678910
04/02/2017
Deutschland
Funktioniert seitdem ich ihn besitze ohne ein Problem
Dieser Bildschirm hat eine hervorragende Qualität. Sein gebürsteter Look sieht sehr gut aus. Die Grafik ist hervorragend. Einziges defizit sind die Tasten am Bildschirm. Diese sind nicht immer besonders leicht zu bedienen.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 243V5LSB LCD-Monitor mit SmartControl Lite
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 243V5LSB LCD-Monitor mit SmartControl Lite
max61
14/04/2014
Nederland
prima product
De monitor heeft een helder beeld. De voet had wat stabieler gemogen.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 246V5LSB LCD-monitor met SmartControl Lite
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 246V5LSB LCD-monitor met SmartControl Lite
harry1307
25/10/2013
Nederland
zeer tevreden, werkt prima en snel geinstallerd
goed beeld, makkelijk te installeren nette vormgeving
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 246V5LSB LCD-monitor met SmartControl Lite
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 246V5LSB LCD-monitor met SmartControl Lite