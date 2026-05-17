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Udgået
Moda
23,6"/60 cm
Hvide LED'er er Solid State-enheder, der lyser op til fuld, ensartet lysstyrke hurtigere og dermed sparer opstartstid. LED'erne er uden kviksølv. Det medfører mulighed for miljøvenligt genbrug og bortskaffelse. LED'erne giver også bedre mulighed for dæmpning af LCD-baggrundsbelysning og dermed superhøjt kontrastforhold. Det giver suveræn farvegengivelse takket være den ensartede lysstyrke over hele skærmen.
Du vil have LCD-fladskærmen med den højeste kontrast og de mest levende billeder. Avanceret videobehandling fra Philips kombineret med unik teknologi, der giver voldsom nedtoning og fremmer baggrundsbelysningen, skaber levende billeder. SmartContrast forøger kontrasten med enestående sortniveau og nøjagtig gengivelse af mørke skygger og farver. Det giver et klart, livagtigt billede med høj kontrast og levende farver.
SmartKolor er en avanceret farveudvidelsesteknologi, der er i stand til at udvide skærmens visuelle farveskala. Ved at øge skærmens RGB-niveau giver funktionen dig detaljerede, levende billeder og giver dig en enestående oplevelse af fotos og videoer.
Priser
4.1
ud af 5
18
Anmeldelser
81%
anbefaler dette produkt
jp84
17/05/2026
United Kingdom
tank
Like previous comment, works after 15 years without a single dead pixel, never needed any repair. and it does have many work hours.... 5/5
Denne anmeldelse blev foretaget for Brilliance 248C3LHSB LED monitor
Date of Use 2011-11-02
Denne anmeldelse blev foretaget for Brilliance 248C3LHSB LED monitor
Date of Use 2011-11-02
dd2f
06/10/2025
United Kingdom
Unbeatable!
Still works and do what it should do - since 2011... It hasn't be broken, it hasn't need repair. It was cheap an stay solid. Worked on DSUB at the begginning - now it works on HDMI. It has only one annoying feature - the lack of physical button to control - all control "looks" like a big touchpad - looks nice but it's uncomfortable.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Brilliance 248C3LHSB LED monitor
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Brilliance 248C3LHSB LED monitor
10/11/2011
Deutschland
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Brilliance 248C3LHSB LED monitor
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Brilliance 248C3LHSB LED monitor