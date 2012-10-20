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Udgået
Moda
23,6"/59,9 cm, hvid,
Full HD
Hvide LED'er er Solid State-enheder, der lyser op til fuld, ensartet lysstyrke hurtigere og dermed sparer opstartstid. LED'erne er uden kviksølv. Det medfører mulighed for miljøvenligt genbrug og bortskaffelse. LED'erne giver også bedre mulighed for dæmpning af LCD-baggrundsbelysning og dermed superhøjt kontrastforhold. Det giver suveræn farvegengivelse takket være den ensartede lysstyrke over hele skærmen.
Du vil have LCD-fladskærmen med den højeste kontrast og de mest levende billeder. Avanceret videobehandling fra Philips kombineret med unik teknologi, der giver voldsom nedtoning og fremmer baggrundsbelysningen, skaber levende billeder. SmartContrast forøger kontrasten med enestående sortniveau og nøjagtig gengivelse af mørke skygger og farver. Det giver et klart, livagtigt billede med høj kontrast og levende farver.
SmartKolor er en avanceret farveudvidelsesteknologi, der er i stand til at udvide skærmens visuelle farveskala. Ved at øge skærmens RGB-niveau giver funktionen dig detaljerede, levende billeder og giver dig en enestående oplevelse af fotos og videoer.
Priser
4.0
ud af 5
1
Anmeldelse
100%
anbefaler dette produkt
BIL62
20/10/2012
Suisse
Design moderne et joli. Manipulation menu intuitive et facile
Performance optimale, design moderne et joli, menu de l'ecran simple et intuitif, ecran brillant
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Brilliance 248C3LHSW LCD monitor, LED backlight
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Brilliance 248C3LHSW LCD monitor, LED backlight