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  • Elegance og ydeevne
  • Elegance og ydeevne
  • Elegance og ydeevne
  • Elegance og ydeevne
  • Elegance og ydeevne
  • Elegance og ydeevne

Udgået

BrillianceLCD-skærm, LED-baggrundsbelysning

248C3LHSW/00

4
| (1) Anmeldelse | 100% anbefaler dette produkt

1 pris

Elegance og ydeevne
Oplev et nyt niveau af raffinement, der udtrykker en formmæssig renhed. Med et elegant slankt kabinet og en stilfuld aluminiumsbase er det nye Moda et kunstværk.
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Elegance og ydeevne

  • Moda

  • 23,6"/59,9 cm, hvid,

  • Full HD

LED-teknologi, der giver strålende billeder

Hvide LED'er er Solid State-enheder, der lyser op til fuld, ensartet lysstyrke hurtigere og dermed sparer opstartstid. LED'erne er uden kviksølv. Det medfører mulighed for miljøvenligt genbrug og bortskaffelse. LED'erne giver også bedre mulighed for dæmpning af LCD-baggrundsbelysning og dermed superhøjt kontrastforhold. Det giver suveræn farvegengivelse takket være den ensartede lysstyrke over hele skærmen.

SmartContrast på 20.000.000:1, der sikrer forbløffende fyldige sorte detaljer

SmartContrast på 20.000.000:1, der sikrer forbløffende fyldige sorte detaljer

Du vil have LCD-fladskærmen med den højeste kontrast og de mest levende billeder. Avanceret videobehandling fra Philips kombineret med unik teknologi, der giver voldsom nedtoning og fremmer baggrundsbelysningen, skaber levende billeder. SmartContrast forøger kontrasten med enestående sortniveau og nøjagtig gengivelse af mørke skygger og farver. Det giver et klart, livagtigt billede med høj kontrast og levende farver.

SmartKolor giver detaljerede og levende billeder

SmartKolor giver detaljerede og levende billeder

SmartKolor er en avanceret farveudvidelsesteknologi, der er i stand til at udvide skærmens visuelle farveskala. Ved at øge skærmens RGB-niveau giver funktionen dig detaljerede, levende billeder og giver dig en enestående oplevelse af fotos og videoer.

Tekniske specifikationer

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Priser

  • Award image AWARD-1679531

Anmeldelser

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4.0

ud af 5

1

Anmeldelse

100%

anbefaler dette produkt

5
3
2
1

20/10/2012

Suisse

Suisse

Design moderne et joli. Manipulation menu intuitive et facile

Performance optimale, design moderne et joli, menu de l'ecran simple et intuitif, ecran brillant

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Brilliance 248C3LHSW LCD monitor, LED backlight

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Brilliance 248C3LHSW LCD monitor, LED backlight

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