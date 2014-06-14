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Udgået

BrillianceAMVA LCD-skærm, LED-baggrundsbelysning

249C4QHSB/00

5
| (3) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt
Fantastisk smuk
Den nye Philips Blade 2-skærm med elegant, ultraslankt design og AMVA-visning i bredformat er klar til fremragende ydelse
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Ultraslank, højtydende AMVA-skærm

Fantastisk smuk

  • Blade 2

  • 24" (61 cm)

  • Full HD-skærm

AMVA LED giver bred visning med meget høj kontrast og levende billeder

AMVA LED giver bred visning med meget høj kontrast og levende billeder

Philips AMVA LED-skærm bruger en avanceret multidomæne vertikal tilpasningsteknologi, som giver dig meget høje statiske kontrastforhold, hvilket giver ekstra levende og klare billeder. Standardkontorfunktioner klares nemt, og den er især meget velegnet til fotos, internetsurfing, film, spil og krævende grafiske opgaver. Den optimerede pixelhåndteringsteknologi giver dig en ekstra bred visningsvinkel på 178/178 grader, så du får skarpe billeder selv i 90 graders pivottilstand

SmartImage: Optimeret og brugervenlig synsoplevelse

SmartImage: Optimeret og brugervenlig synsoplevelse

SmartImage er en eksklusiv, førende Philips-teknologi, der analyserer det indhold, der vises på skærmen, og giver optimeret skærmydeevne. Denne brugervenlige grænseflade giver dig mulighed for at vælge mellem en række tilstande, f.eks. Kontor, Billede, Underholdning, Sparetilstand osv., så det passer til den aktuelle anvendelse. SmartImage optimerer på dynamisk vis kontrast, farvemætning og skarphed for billeder og video, så du får en ultimativ skærmydeevne. Indstillingen Sparetilstand giver store strømbesparelser. Det hele er i realtid og med tryk på blot én knap!

Elegant, ultraslankt design giver et moderne udseende

Det nye udvalg af Philips-skærme bruger den seneste nye generation af ultraslanke LED'er, som giver mulighed for et langt slankere design end den forrige generation. Det slanke udseende gør ikke blot skærmene æstetisk attraktive, men sparer også plads på skrivebordet!!

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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5.0

ud af 5

3

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produkt

4
3
2
1

14/06/2014

België

België

Philips IPS Led

nice design en hopelijk gaat hij redelijk lang mee

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Brilliance 239C4QHSB IPS LCD monitor, LED backlight

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Brilliance 239C4QHSB IPS LCD monitor, LED backlight

06/09/2013

Nederland

Nederland

Perfecte beeldkwaliteit, ook voor het bewerken van fotos

Mooi super slank design, was eerst wat verrast over het feit van een aparte voeding. Echter was ook blij verrast met het geringe gewicht van de unit zelf. Zo heeft alles zijn voors en tegens. Prima beeldkwaliteit, maar mis toch wel een hoogteverstelling. Blij met de uitgebreide instellingsmogelijkheden van het beeld, zeker ook gezien het feit dat hij zal worden gebruikt bij fotobewerkingen.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Brilliance 249C4QHSB AMVA LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Brilliance 249C4QHSB AMVA LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting

23/04/2013

France

France

la simplicité d'utilisation est relative

Dans l'ensemble ce moniteur me donne satisfaction. La seule chose que je lui reprocherais est une certaine difficulté pour l'utilisation de la touche tactile marche-arrêt qui se trouve au centre du pied. Cela ne marche pas à tous les coups que ce soit pour l'allumage ou pour l'extinction.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Brilliance 249C4QHSB Moniteur LCD AMVA, rétroéclairage LED

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Brilliance 249C4QHSB Moniteur LCD AMVA, rétroéclairage LED

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  • Tidlig adgang til udsalg.
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