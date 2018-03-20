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Udgået

5200 seriesUltratyndt Full HD LED-TV

24PFS5231/12

3.8

| (106) Anmeldelser

Ultratyndt Full HD LED-TV

Kompakt størrelse. Stort på alle andre måder. Vi præsenterer Philips 5200-serien. Med en indbygget alt-i-én-lydløsning med trådløse tilslutningsmuligheder og kraftfuld lyd vil det ændre den måde, du opfatter små TV på.

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Med Digital Crystal Clear

Ultratyndt Full HD LED-TV

  • 60 cm (24")

  • Full HD LED-TV

  • DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

Fantastisk lyd fra en utrolig kompakt lydløsning

Den næste store nyhed til små skærme er her. Philips alt-i-én-lydløsning er et kraftfuldt, indbygget højttalerkabinet, der også fungerer som en smart TV-stander. Den har den perfekte kombination af højttalere til at vække film til live, spille på et helt nyt niveau og give dig skøn musik. Med trådløs tilslutning kan du afspille, hvad du vil, når du vil – nemt og med utrolig lyd. Og med farvekombinationen med hvid og sølvfarvet ser den perfekt ud i alle rum.

USB til multimedieafspilning

USB til multimedieafspilning

Del de sjove oplevelser. Tilslut en USB-hukommelsesnøgle, et digitalkamera, en MP3-afspiller eller en anden multimedieenhed til USB-porten på TV'et for at få glæde af fotos, videoer og musik med den brugervenlige indholdssøgning på skærmen.

Kompakt bærbart TV: designet til at være der, hvor der sker noget

Elegant, kompakt og let. TV'et med den lille skærm giver dig mulighed for at følge dine yndlingsprogrammer i køkkenet, holde dig opdateret med nyhederne, mens du arbejder i værkstedet, og holde øje med de seneste sportsresultater, mens du griller. Et TV, der er så bærbart som dette, kan lide at være, hvor der sker noget!

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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3.8

ud af 5

106

Anmeldelser

20/03/2018

Danmark

Danmark

Super fint lille TV

Det fungerer fint nu, efter at jeg har opdateret softwaren, også med lyd fra start, tidligere kom lyden først når der blev skiftet kanal.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 5200 series 24PFS5231 Ultratyndt Full HD LED-TV

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 5200 series 24PFS5231 Ultratyndt Full HD LED-TV

07/09/2017

Danmark

Danmark

Enkelt og kompakt

Helt enkelt, kompakt, flot billede og tilmed med god lyd.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 5200 series 24PFS5231 Ultratyndt Full HD LED-TV

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 5200 series 24PFS5231 Ultratyndt Full HD LED-TV

11/02/2017

Sverige

Sverige

Bekræftet køber

Behändig tv med bra funktioner

Den här tv:n kan man använda på många olika sätt och det fungerar utmärkt.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 5200 series 24PFS5231 Ultratunn LED-TV med Full HD

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 5200 series 24PFS5231 Ultratunn LED-TV med Full HD

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  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Baseret på resultaterne fra Ambilight-prøveprogrammet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannien, Tyskland, Østrig og Frankrig mellem den 24. februar 2023 og den 28. februar 2025. I denne periode valgte 99,91 % af deltagerne at beholde deres Ambilight TV på trods af en returpolitik med fuld tilbagebetaling uden krav om begrundelse. 

  1. EPG og den faktiske synlighed (op til 8 dage) afhænger af land og operatør.

  2. Energiforbrug i kWh pr. år, baseret på strømforbruget for et TV der er tændt i 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil afhænge af, hvordan TV'et anvendes.

  3. TV'et understøtter DVB-modtagelse af gratis kanaler. Bestemte DVB-udbydere understøttes muligvis ikke. Du kan se en opdateret liste i afsnittet Ofte stillede spørgsmål på Philips' support-websted. For nogle udbydere kræves der programkort eller abonnement. Kontakt din udbyder for at få flere oplysninger.

  4. (Philips) kun kompatibel med specifik Philips-afspillerenhed.